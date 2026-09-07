Dünyanın Gözü Bu Oyuna Çevrildi! Geliştiricisi Servet Kazanma Yolunda

The Blood of Dawnwalker, 3 Eylül 2026 tarihinde resmen piyasaya sürüldü. Henüz birkaç günlük oyun olmasına rağmen epey yüksek miktarda satıldı ve şimdiden sayıların altını üstüne getirmiş durumda. Açıklanan resmî satış miktarına bakılacak olursa oyun, geliştiricisi Rebel Wolves'a bir servet kazandırma potansiyeli taşıyor.

The Blood of Dawnwalker Ne Kadar Satıldı?

The Blood of Dawnwalker, dünya genelinde 1 milyondan fazla satıldı. Üstelik bu oyunun arkasında öyle büyük ve tanınmış bir köklü şirket de yok. Rebel Wolves henüz çok yeni bir AAA oyun stüdyosu diyebileceğimiz seviyede. Buna rağmen ilk oyunuyla 1 milyon satış miktarını aşmayı başardı.

Yine de bu stüdyonun yeni olmasına bakmamak gerek. Arkasında gerçekten çok önemli ve tecrübeli isimler bulunuyor. The Witcher 3: Wild Hunt'ın yönetmeni olan Konrad Tomaszkiewicz öncülüğünde kuruldu. Ayrıca eskiden CD Projekt Red bünyesinde çalışmış daha birçok isim daha bulunuyor. Yani ortaya birden çıkan kişiler tarafından kurulduğunu söylemek mümkün değil. Bu yeni yapım, uzun zamandır oyun sektörünün içinde olan kişiler tarafından hazırlandı.

The Blood of Dawnwalker Nasıl Bir Oyun?

Vampir oyunları arasında konumlanan The Blood of Dawnwalker, 14. yüzyılın Avrupa'sında geçiyor. Savaşlarla dolu bu dönemde kara veba adı verilen bir salgın da ön planda. Bu kaotik dünyada uzun yıllar boyunca saklanmak zorunda kalmış vampirler de fırsattan istifade edip gün yüzüne çıkıyor.

Oyunda vampir güçlerine sahip Coen'i yönetiyoruz. Ailemizi kurtarmak için savaşıyoruz. Kararlarınız sadece Coen'in geleceğini değil, onun çevresindeki insanların hayatını da yakından ilgilendiriyor. Her ne kadar insanlara yardım etme eğiliminde olsak da tüm insanlara yardım etmemiz mümkün olmuyor. Birini kurtarmayı seçtiğimizde başka bir kişiyi geride bırakmamız gerekebiliyor.

İlerledikçe karşımıza birçok insan çıkıyor. Bunlarla birlikte hareket edebileceğimiz gibi, dilersek tek başımıza da ilerleyebiliyoruz. Hangi yetenekleri kullanacağımız tamamen günün hangi zaman diliminde olduğumuza bağlı olarak değişiyor. Gündüzleri kılıçla savaşıp büyülerden yararlanabiliyoruz. Geceleri ise vampir tarafımız ağır basıyor ve doğaüstü yeteneklerimizle önümüze çıkan tüm engelleri ortadan kaldırabiliyoruz.

The Blood of Dawnwalker'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 / NVIDIA GTX 1060

AMD Radeon RX 580 / NVIDIA GTX 1060 İşlemci: Intel Core i5-11400F / AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i5-11400F / AMD Ryzen 7 2700X RAM: 16 GB

16 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

The Blood of Dawnwalker'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 Ekran Kartı: Intel Arc B580 / NVIDIA RTX 4060 / Radeon RX 7600 XT

Intel Arc B580 / NVIDIA RTX 4060 / Radeon RX 7600 XT İşlemci: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

The Blood of Dawnwalker Kimlere Göre Bir Oyun?

The Blood of Dawnwalker, her şeyden önce ana karakterin vampir olduğu oyunları oynamaktan hoşlananlara göre bir oyun. Kararlarının sonuçları olan yapımları sevenlere hitap ediyor. Ayrıca kaotik bir dünyada geçen oyunlarla içli dışlı olanlar da Rebel Wolves'ın bu oyununu oynamaktan büyük keyif alacaktır.

Editörün Yorumu

The Blood of Dawnwalker'ın 1 milyon satış miktarına ulaşması, beni epey şaşırttı. Bu oyun, köklü bir serinin devam oyunu değil. Oyunun geliştiricisi Rebel Wolves, daha önce kendini çok iyi bir oyunla dünyaya tanıtmış bir yapım da değil. Bu daha ik oyunu. Yine de stüdyonun arkasında The Witcher 3 üzerinde çalışmış isimler olduğunu unutmamak gerek. Bence bu kadar kısa sürede satılmasının arkasındaki kilit faktör de bu.

Henüz tam olarak kendimi oyuna vermesem de az çok oynadığımı söyleyebilirim. Vampir türünü de seven birisi olarak gayet keyifli bir oynanışa sahip olduğunu düşünüyorum. Benim gibi bu türe yatkın olanlara tavsiye ederim. Atmosferi ve hikâyesi sizi içine çekmeyi başarıyor. Ama vampir yeteneklerine biraz daha ağırlık verilmesini isterdim.