WWE ve Netflix Ortaklığı Duyuruldu: RAW, Netflix'ten İzlenebilecek!

WWE ve Netflix bugün WWE'nin en büyük şovu olan haftalık programı RAW'ı dünyanın önde gelen eğlence hizmeti Netflix'e getirecek uzun vadeli bir ortaklığı duyurdu.

Bu gelişme, RAW'ın 31 yıl önceki başlangıcından bu yana ilk kez gelenekselleşen televizyondan ayrılmasına ve WWE'nin ilk kez bir çevrim içi yayın platformuyla anlaşmasına işaret ediyor.

Anlaşma Şimdilik Türkiye'yi Kapsamıyor

Yine de ülkemizdeki güreş severler bu gelişmeye sevinmeden önce biraz soluklanmalı çünkü bahsi geçen anlaşma 2025 yılının Ocak ayından itibaren yalnızca ABD, Kanada, İngiltere ve Latin Amerika ülkeleri için yürürlüğe girecek. Yani ilk aşamada ülkemizden Netflix'i kullanarak WWE RAW'ı izlemek mümkün olmayacak.

Anlaşma doğrultusunda WWE ve Netflix, ilk aşamanın ardından gelecek süreçte anlaşmayı diğer ülke ve bölgelere de genişletmeyi amaçladıklarını söylüyor.

Aynı şekilde anlaşmanın bir parçası olarak Netflix, ABD dışındaki tüm WWE şovları ve özel programlarına da ev sahipliği yapacak. RAW ve WWE'nin diğer haftalık şovları SmackDown ve NXT'nin yanı sıra WrestleMania, SummerSlam ve Royal Rumble gibi şirketin PPV canlı etkinlikleri de dâhil olmak üzere WWE'nin ödüllü belgeselleri, orijinal dizileri ve gelecek projeleri de 2025 yılından itibaren uluslararası olarak Netflix'te yer alacak.

Peki siz bu anlaşma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Anlaşma Türkiye'yi de kapsarsa izlemeyi planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.