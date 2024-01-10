Çocukluğumuzun Geçtiği 'WWE Raw' Yakında Amazon Prime'da Yayınlanabilir!

Bir dönem ülkemizde Fox TV ekranlarında yayınlanan WWE'nin Raw şovuna yönelik yeni bir satın alım iddiası ortaya çıktı.

Sports Business Journal'dan John Ourand, Amazon'un Raw'ın medya haklarını alacağını ve haftalık bölümleri Pazartesi geceleri yayınlamaya başlayacağını söyledi.

"Amazon 'WWE Raw' haklarını çoktan aldı ve haftalık bölümleri Pazartesi geceleri yayınlamaya başlaycak. Bu, Amazon'un Prime aboneliklerinde büyüme gördüğüne inandığı genç erkek izleyici kitlesine hitap ediyor. Ayrıca şirkete Prime Video'da bir gece daha canlı program sunma imkânı veriyor."

Amazon'un Anlaşması Suya Düşerse Disney Atılım Yapabilir

Ourand, Amazon'un anlaşmasında pürüz çıktığı takdirde Disney'in hem UFC hem de WWE Raw için TKO ile bir anlaşma yapacağını tahmin ediyor. Bu durumda Raw'ın yayın durumu değişiklik gösterecek.

Amazon, spor programcılığında genişleme arayışında ve son yıllarda diğer spor dallarının yanı sıra belirli sayıda Premier Lig maçı da yayınlamıştı.

Monday Night Raw şu anda USA Network'te yayınlanıyor ancak mevcut anlaşma Ekim 2024'te sona erdiğinde şovun 2005'ten bu yana ilk kez platformundan ayrılması bekleniyor.

Amazon ve Disney'in yanı sıra WWE, CM Punk'ın dönüşünün ardından geçtiğimiz aylarda Warner Bros Discovery ile de görüşmelerde bulundu. AEW'den Tony Khan durum sorulduğunda WWE-WBD görüşmelerinin "sporun bir parçası" olduğunu söyledi.

Peki siz WWE'nin Raw şovunun Amazon Prime'a gelmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.