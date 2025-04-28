Etkileşim Çılgınlığı Başlıyor! Yeni X Özellikleri Ortaya Çıktı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X, mobil uygulamasına yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor. Son olarak 3 yenilik ortaya çıktı. Peki kullanıcı deneyimini iyileştirecek bu güncellemeler neler sunuyor? İşte X'e gelecek yepyeni özellikler!

X İçin 3 Yeni Özellik

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan MacRumors analisti Aaron, yeni özellikleri sosyal medya uygulamasının iOS uygulamasında fark etti. Söz konusu yenilikler şu şekilde:

İnsanları takip etmek için profil fotoğrafında artı butonu

Kaydırarak beğenme

Beğeni butonu için hap şeklinde tasarım

Profil Fotoğrafında Artı Butonu

Şu anda bir kullanıcıyı takip etmek için önce profil sayfasına girmeniz gerekiyor. Ancak yeni eklenecek "+" ikonlu buton sayesinde artık profil fotoğrafı üzerinden hızlıca takip edebilmek mümkün olacak. Bu çok ciddi bir yenilik gibi görünmese de kullanıcı deneyimini yükselteceği kesin.

Kaydırarak Beğenme

X, kullanıcıların etkileşimini artırmak için yeni bir adım atıyor. Platforma eklenecek özellik sayesinde gönderileri beğenmek artık çok daha pratik olacak. Öyle ki kullanıcılar, beğenmek istedikleri gönderinin üzerinde parmağını soldan sağa kaydırarak hızlıca beğeni bırakabilecek. İlk yenilik gibi bu da kullanıcı deneyimine olumlu etki edecek gibi görünüyor.

Beğeni Butonunun Yenilenmesi

Son yenilik ise beğeni butonu için. Öyle ki butonun arkasında hap şeklinde bir kutu şekli yer alacak. X, bu değişiklik ile daha hoş bir arayüz sunmayı hedefliyor.

Tüm bu yeniliklerin herkes için ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsiz. Fakat yakında yayınlanması muhtemel. X, bu güncelleme ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Kullanıcıların yenilikleri nasıl karşılayacağını ise kullanıma sunulduklarında göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? X yeniliklerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.