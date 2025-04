X Açıkladı: DM Bölümü Çok Yakında Tarihe Karışıyor!

Elon Musk’ın satın alımının ardından köklü değişikliklere sahne olan X platformuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Bir süredir, platformda doğrudan mesajlaşma (DM) bölümünün yerine yeni bir mesajlaşma sisteminin geliştirildiği yönünde söylentiler dolaşıyordu.

Bugün ise bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama geldi. X’in geliştirme sürecinde önemli rol oynayan tanınmış yazılımcı Zach Warunek, platformdaki mevcut DM bölümünün yakında tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Kısa süre önce X hesabı üzerinden kullanıcıların sorularına yanıt veren Zach Warunek, platformda uzun süredir yer alan DM özelliğinin yakında tamamen kaldırılacağını açıkladı. Warunek, konuya dair detaylı bir açıklama yapmasa da, bu değişikliğin arkasında yakında kullanıma sunulacak olan XChat isimli yeni mesajlaşma sisteminin olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda X platformunda test edilmeye başlanan XChat, doğrudan mesajlardan farklı olarak uçtan uca şifreleme özelliğine sahip olacak ve dosya paylaşımı desteği sunacak. Ayrıca kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla, platforma girişte dört haneli bir PIN kodu kullanılması gerekecek.

Ancak DM kutucuklarının tam olarak ne zaman devre dışı kalacağı ya da XChat’in ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz netlik kazanmış değil. Yeni mesajlaşma sisteminin önümüzdeki haftalarda erişime açılması bekleniyor. Gelişmeleri takipte kalın!

No, not like request messages but like the whole entire DM’s will be gone soon