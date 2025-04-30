X'i Yeni YouTube Yapacak Özellik Geliyor

YouTube'dan kaçan kullanıcıları kapmak isteyen X, 4K video yüklemeye izin vermeye başladı. Şimdilik sadece seçilmiş içerik üreticileri bu özelliğe erişebiliyor ama çok yakında tüm premium kullanıcıların kullanımına açılacak.

Bugüne kadar X platformunda ücretli aboneler yalnızca 1080p çözünürlüğünde, maksimum 8GB boyutunda ve yaklaşık üç saate kadar video yükleyebiliyordu. Ancak 4K desteği sayesinde bu sınırlar ortadan kalkacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da dosya boyutu sınırının artırılacağı konuşuluyor.

YouTube ve TikTok Kullanıcıları Hedefleniyor

Elon Musk'ın X'i devralmasından bu yana video içeriklere olan ilgi hızla artmıştı. Şirket, kullanıcıları daha fazla video paylaşmaya teşvik etmek için sürekli sınırları esnetiyor. Bu yılın başında da TikTok yasağı söylentileri sürerken, dikey videolar için özel bir akış ve ana sayfaya eklenen bir kısayol kullanıma sunulmuştu.

Anlayacağınız X, YouTube ve TikTok'un boşluklarından faydalanmak için kolları sıvamış. Önce dikey video atağı, şimdi de 4K destekli içerikler... Video savaşında geri kalmak istemeyen platformun 4K özelliğini ne zaman bütün kullanıcılara açacağı belli değil ama şimdiden içerik üreticilerinin ilgisini çekmeye başladılar diyebiliriz.