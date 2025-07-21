Uluslararası Kriz: X'in Siyaseti Manipüle Ettiği Ortaya Çıktı

11 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya platformu X (eski Twitter) hakkında ciddi bir ceza soruşturması açan Fransa, platformdaki algoritmanın kasıtlı olarak manipüle edildiğini iddia etti ve platformu "örgütlü suç çetesi" olmakla suçladı. Dahası, platformdaki kullanıcı verilerinin izinsiz bir şekilde alınıp potansiyel seçimlere müdahale etmekte kullanıldığı söyleniyor.

Suçlamalara cevap gecikmedi tabii. X yetkilileri, platformda önerilen gönderilerin tamamen gerçek zamanlı veriler paylaşılarak gerçekleştirildiğini savundu. Bazılarına göre bu durum, seçimlerde kuvvetle önem arz eden tarafsızlık ilkesini yerle bir ediyorsa da X tarafı, suçlamaları kesinlikle kabul etmiyor.

X Seçim Zamanı Algoritmasını Manipüle Ediyor İddiası

Sosyal medya platformlarında etkileşimin en çok arttığı periyotlar genelde seçim zamanıdır. Fransa, bugün onları rahatsız eden bir detayın dünya çapında da gerçekleştirileceği ihtimalini ortaya koydu. Yani seçim zamanı aynı sistem, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanabilir. Bu durumda algoritmanın şeffaf olması ve şeffaflık konusunda hükümetlerle iş birliği içinde bulunması oldukça önemli.

Soruşturmayı yöneten milletvekili Éric Bothorel, X'in algoritmasını "yabancı müdahale amaçlı manipüle etmekle" suçluyor. X ise tüm verilerin etiğe ve kanuna uygun şekilde ilerlediğini savunuyor.

X Kullanıcı Verileri Uzmanlara Teslim Edilebilir

Fransa'nın talebi şu: X'in öneri algoritmasına dair detaylar ve kullanıcı gönderilerine ilişkin gerçek zamanlı veriler paylaşılmalı. X, teklifi kabul etmesi durumunda tüm verileri uzmanlara teslim etmek durumunda.

Uzmanlar arasında, Paris Karmaşık Sistemler Enstitüsü (ISC-PIF) direktörü David Chavalarias ve aynı kurumda yapay zeka mühendisi olarak görev yapan Maziyar Panahi bulunuyor. Ancak X, muhtemelen böyle bir "iş birliğine" sıcak bakmayacak. Zira bu iki isim geçmişteki "Escape X" kampanyasına dahil oldu.

Escape X Kampanyası Nedir?

Escape X, davetiye gibi duran ama aslında X platformundan ayrılmayı teşvik eden bir kampanyadır ve bizzat David Chavalarias tarafından yönetilmiştir. Siyasette açık açık boy gösteren Elon Musk'a tepki olarak ortaya çıkan kampanya, kullanıcıları şu eylemleri gerçekleştirmeye teşvik etti:

Bluesky gibi alternatiflere yönelmek

Yeni topluluklara ulaşmak

X verilerini silmek

X yetkilileri muhtemelen yüzden iş birliği yapmak istemeyecekler. Neler olacağını yakın zamanda göreceğiz.