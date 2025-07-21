En Ucuz Mercedes-Benz G Serisi BİM'de Satılacak!

Uygun fiyatlı marketler zinciri BİM bu hafta geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Karavandan akülü arabaya kadar pek çok farklı ürünün uygun fiyatlı olarak satılacağı bildirilirken özellikle çocuklu aileleri mutlu edecek farklı bir ürün de satışa çıkıyor. İşte karşınızda Türkiye'nin en ucuz Mercedes-Benz G Serisi otomobili ve fiyatları...

BİM 23 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu!

BİM Marketler Zinciri 23 Temmuz 2025 aktüel kataloğunu yayınladı. Katalogta sadece 329 bin TL'ye karavan, 12 bin 590 ve 7 bin 590 TL fiyat bandında profesyonel RC araçlar ve daha fazlası yayınlandı. Aralarında en ilgi çekici olan ise Mercedes-Benz lisansıyla üretilmiş akülü araba oldu. Türkiye gündeminde BİM'in G Serisi adı ile satışa sunulan model çocukların ilgisini bir hayli çekecek gibi gözüküyor.

BİM Mercedes-Benz AMG DK-663 Akülü Araba Teknik Özellikleri - Fiyatı

Hız: 3-8 KM/S

Şarj Süresi: 8-12 Saat

Tavan aydınlatması

Uzaktan Kumanda

Işıklı farlar

Eva Tekerler

Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar

5 noktalı emniyet kemeri

Korna özelliği

İleri geri vites

Batarya Kapasitesi: 2x12v14AH

Motor: 4x35W

Mak. Ağırlık Kapasitesi : 80 Kg

BİM'e 23 Temmuz'da gelecek olan akülü otomobil özellikle otomobil meraklısı çocukların ilgisini çekecek. Mercedes-Benz lisansıyla üretilen akülü araç no name marka akülü arabalara kıyasla çok daha fazla detaya sahip. 59 bin TL'ye satılacak olan otomobil peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla satılıyor.

BİM 4.10 Metre Karavan

Teknik ve Dış Donanım:

Knott-Alko marka çeki oku ve dingil seti

Galvaniz vidalı sistem şasi

C28 mm Ravago sandviç panel

E belgeli pistonlu ve sürgülü camlar

Panoramik dışa açılır ön cam

E belgeli aydınlatmalar ve dış 220V elektrik girişi

80–100 L dıştan dolumlu temiz su deposu + dış duş

395W monokristal güneş paneli + 100A jel akü + 20A MPPT

O2 Tip Onay Belgeli (Yurtiçi ve yurtdışı geçerli)

İç Donanım ve Yaşam Alanı:

12V 90L buzdolabı

Çift kişilik ranza + yatak dönüşümlü oturma grubu

Suya dayanıklı masiflam mobilya

Mermerit tezgah + 2 göz ocak

İç LED aydınlatmalar

Duş seti (lavabo, duş teknesi, perde) + portatif WC

Ranza altı ayakkabılık ve saklama alanları

Basçekli dolaplar + ön bagaj alanı

Alüminyum basamak (hediye)

Tente dahil

Karavan fiyatları yükselişe geçmişken BİM'den satın alabileceğiniz 4.10 metrelik bu model tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır. Çekme karavan olması sayesinde kullanmadığını zamanlarda ise uygun bir yere park ederek istediğiniz kadar saklama imkanına sahip olabilirsiniz. 4.10 metrelik karavan BİM'de 329 bin TL fiyat etiletiyle satışta olacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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