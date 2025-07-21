En Ucuz Mercedes-Benz G Serisi BİM'de Satılacak!
BİM 23 Temmuz 2025 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta akülü arabadan karavana kadar pek çok ürün yer alıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Uygun fiyatlı marketler zinciri BİM bu hafta geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Karavandan akülü arabaya kadar pek çok farklı ürünün uygun fiyatlı olarak satılacağı bildirilirken özellikle çocuklu aileleri mutlu edecek farklı bir ürün de satışa çıkıyor. İşte karşınızda Türkiye'nin en ucuz Mercedes-Benz G Serisi otomobili ve fiyatları...
BİM 23 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu!
BİM Marketler Zinciri 23 Temmuz 2025 aktüel kataloğunu yayınladı. Katalogta sadece 329 bin TL'ye karavan, 12 bin 590 ve 7 bin 590 TL fiyat bandında profesyonel RC araçlar ve daha fazlası yayınlandı. Aralarında en ilgi çekici olan ise Mercedes-Benz lisansıyla üretilmiş akülü araba oldu. Türkiye gündeminde BİM'in G Serisi adı ile satışa sunulan model çocukların ilgisini bir hayli çekecek gibi gözüküyor.
BİM Çok Ucuz Oyun Konsolu ve Gameboy Satacak
BİM'de bu hafta Polosmart gameboy, oyun konsolu, RKS katlanabilir elektrikli bisiklet ve daha birçok teknolojik ürün satılacak. İşte detaylar!
BİM Mercedes-Benz AMG DK-663 Akülü Araba Teknik Özellikleri - Fiyatı
- Hız: 3-8 KM/S
- Şarj Süresi: 8-12 Saat
- Tavan aydınlatması
- Uzaktan Kumanda
- Işıklı farlar
- Eva Tekerler
- Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar
- 5 noktalı emniyet kemeri
- Korna özelliği
- İleri geri vites
- Batarya Kapasitesi: 2x12v14AH
- Motor: 4x35W
- Mak. Ağırlık Kapasitesi : 80 Kg
BİM'e 23 Temmuz'da gelecek olan akülü otomobil özellikle otomobil meraklısı çocukların ilgisini çekecek. Mercedes-Benz lisansıyla üretilen akülü araç no name marka akülü arabalara kıyasla çok daha fazla detaya sahip. 59 bin TL'ye satılacak olan otomobil peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla satılıyor.
BİM 4.10 Metre Karavan
- Teknik ve Dış Donanım:
- Knott-Alko marka çeki oku ve dingil seti
- Galvaniz vidalı sistem şasi
- C28 mm Ravago sandviç panel
- E belgeli pistonlu ve sürgülü camlar
- Panoramik dışa açılır ön cam
- E belgeli aydınlatmalar ve dış 220V elektrik girişi
- 80–100 L dıştan dolumlu temiz su deposu + dış duş
- 395W monokristal güneş paneli + 100A jel akü + 20A MPPT
- O2 Tip Onay Belgeli (Yurtiçi ve yurtdışı geçerli)
- İç Donanım ve Yaşam Alanı:
- 12V 90L buzdolabı
- Çift kişilik ranza + yatak dönüşümlü oturma grubu
- Suya dayanıklı masiflam mobilya
- Mermerit tezgah + 2 göz ocak
- İç LED aydınlatmalar
- Duş seti (lavabo, duş teknesi, perde) + portatif WC
- Ranza altı ayakkabılık ve saklama alanları
- Basçekli dolaplar + ön bagaj alanı
- Alüminyum basamak (hediye)
- Tente dahil
Karavan fiyatları yükselişe geçmişken BİM'den satın alabileceğiniz 4.10 metrelik bu model tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır. Çekme karavan olması sayesinde kullanmadığını zamanlarda ise uygun bir yere park ederek istediğiniz kadar saklama imkanına sahip olabilirsiniz. 4.10 metrelik karavan BİM'de 329 bin TL fiyat etiletiyle satışta olacak.
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
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