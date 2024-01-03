X Geri Adım Attı: Bağlantılardan Kaldırılan Başlıklar Geri Dönüyor!

X (Twitter), bir süredir paylaşım yaparken eklenen bağlantıların başlıklarını göstermemeye başlamıştı. Kullanıcılar herhangi bir sitenin bağlantısını paylaştığı zaman çıkan önizlemede başlık görünmüyordu.

Yapılan paylaşımlarda kişiler manuel olarak başlık ekliyor veya detaylı bir açıklama yazmak zorunda kalıyordu. X, bu tartışmalara bir son vermek adına geri adım attı ve bağlantılara başlıkları otomatik olarak geri getirmeye başladı.

X'te bağlantılardan kaldırılan başlıklar geri gelmeye başladı. pic.twitter.com/luvvkCFBJ6 — Tamindir.com (@Tamindir) January 2, 2024

X'ten Beklenen Geri Adım Geldi!

Şirketin, bağlantılarda başlık olmadığı zaman daha "şık" bir görüntü olduğu düşünülse de hem şirket hesapları hem de çoğu bireysel kullanıcı bu güncellemeden pek hoşnut değildi. Bunun temel sebebi de bağlantının bir bağlantı olduğu çok belli olmuyor ve kullanıcıların dikkatini çekmiyordu.

Elon Musk, bu şikayetlere kulak asarak bu özellik için geri adım atılacağını duyurdu. Artık eklenen bağlantılarda tekrar başlık otomatik olarak düşüyor. Ayrıca fotoğrafların boyutu fark etmeksizin başlık görünecek.