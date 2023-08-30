X'ten Beğeni Gizleme Özelliğiyle İlgili Yeni Karar!

Hatırlarsanız geçtiğimiz ay X Premium (eski adıyla Twitter Blue) abonelerine “Beğeniler Sekmesini Gizle” şeklinde yeni bir özellik getirilmişti.

Bu özellik sayesinde premium üyelerin bireysel beğenileri Tweet'lerde görülmeye devam etse de diğer beğenilerini yalnızca kendisi görebiliyordu.

İşte X'in bugün paylaştığı bir ekran görüntüsünden anlaşılıyor ki artık bu özelliğe yalnızca premium üyeleri değil her kullanıcı erişebilecek.

Profil Özelleştirme

X'in duyurusuna göre artık tüm kullanıcılar beğenilerini diğer kişilerin görmesini istemediği zamanlarda kapatabilecek. Bunun için “Profil Özelleştirme” ayarından “Beğeniler Sekmesini Gizle” seçeneğine tıklamaları yeterli olacak.

X'in “Beğeniler Sekmesini Gizle” seçeneğindeki açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Profilinizdeki Beğeniler sekmeniz yalnızca size görünür olacaktır. Beğeniler zaman çizelgeniz de X API'lerinde gizlenecektir. Bireysel Beğenileriniz gönderilerde görünmeye devam edecek."

Bundan önce premium üyelerinde geçerli olduğu gibi diğer kullanıcılarda da beğeni gizleme özelliği kullanılsa bile bireysel beğeniler görünmeye devam edecek. X'in paylaşımında bu özellik dışında başka açıklamaları da var.

Örneğin; abonelikleri gizleme veya mavi onay işaretini gizleme gibi özellikler de "Profil Özellişterme" bölümünden ayarlanabilecek. Buna göre kullanıcılar, Abonelikler listesini yalnıca kendisi görebilir veya mavi onay işaretini kullanabilir.

X'in geçiş anahtarı ve siyasi reklamları yeniden aktifleştime gibi özelliklerini duyurmasının ardından beğeni gizleme özelliği de kullanıcıların takdirine bırakıldı.

Peki siz X'in beğeni gizleme özelliğini kullanacak mısınız? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.