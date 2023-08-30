X (Twitter), Siyasi Reklamlara Yeniden İzin Verecek: Peki Neden?

Hatırlarsanız Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından önce uygulamadaki siyasi reklamlarla ilgili bazı gelişmeler olmuştu.

2019 yılında o dönemin CEO'su Jack Dorsey’in de etkisiyle tüm siyasi reklamların küresel olarak yasaklandığı duyurulmuştu.

Uygulama üstünden verilen politik mesajların olumsuz sonuçlara yol açtığı düşünüldüğü için bu yasaklar günümüze kadar sürdü. Şimdi ise Elon Musk'ın devrini yaşayan X'te siyasi reklamlar geri dönüyor.

İfade Özgürlüğüne Dikkat Çekiyor!

Elon Musk'ın uygulamayı satın aldığı günden beri yaptığı değişikliklerde verdiği tek bir mesaj var; ifade özgürlüğü. Ünlü milyarderin bu konuya olan takıntısı şimdi de siyasi reklamların yeniden açılmasına olanak tanıyacak.

Her ne kadar siyasi reklam yasağı kaldırılsa da uygulamanın ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bazı politikalar da kullanımda olacak. Buna göre siyasi reklamlar yapılsa bile içinde yanlış ve yanıltıcı içerikleri barındırmayacak.

Bu tür içerikleri paylaşan kişileri tespit etmesi için bir ekibin kurulduğu da ifade edildi. Bu ekip, manipülasyon yapan ve gerçek olmayan bilgileri paylaşan hesapları tespit ederek güvenlik önlemlerini uygulayacak.

Şirket, bu ekibin oluşturulması için yeni personel alımı yaptığını da duyurdu. 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde şirketin böyle bir karar alması oldukça dikkat çekici.

Siyasi reklamlara yeniden izin verilmesinin, başkanlık seçimlerine büyük oranda etki edeceğine ve hatta seçimin seyrini değiştirebileceğine dahi inanılıyor.

Peki sizce siyasi reklam yasağının kalkması nelere yol açabilir? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.