Elon Musk'ın Twitter'ı (X) Brezilya'ya Ödemesi Gereken Cezayı Yanlış Hesaba Yatırdı!

Eğer 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren bir sosyal medya platformu yönetiyorsanız işiniz oldukça zor. Uymanız gereken o kadar çok kural ve dikkat etmeniz gereken o kadar çok detay var ki sorunsuz bir operasyon yönetmek neredeyse imkansız. Bu nedenle zaman zaman sosyal medya şirketleri bazı ülkelerde aksilikler yaşayabiliyor.

Örneğin Türkiye yakın zamanda Instagram'ı engellemiş Meta ile anlaşana kadar engeli kaldırmamıştı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter yani yeni adıyla X de Brezilya'da benzer bir süreç yaşadı. Biraz inat ettikten sonra Brezilya'nın şartlarını kabul eden ve aldığı cezayı ödeyeceğini açıklayan şirket parayı yanlış hesaba yatırınıca işler karıştı.

X Brezilya'ya Ödemesi Gereken Cezayı Yanlış Bankaya Yatırdı

Bir süredir Brezilya'da hükümet ile sorunlar yaşayan Elon Musk'ın X'i sonunda pes etti. Temsilci atama gibi adımları attığını açıklayan şirket, ödemesi gereken cezayı da ödediklerini açıkladı. Ancak yetkililer, şirketin cezayı yatırmadığını açıklamasının ardından kafalar karıştı.

Kısa süre sonra ise Brezilya Yüksek Mahkemesi bir açıklama yaparak cezanın yanlış bankaya yatırıldığını söyledi. Yaklaşık 5,24 milyon dolar değerindeki cezanın akıbeti şu an için bilinmezken, X'in Brezilya'da faaliyetlerini sürdürmek için yaptığı başvurunun kararı da ertelendi.

Sorunun tam olarak neden kaynaklandığı bilinmezken bazıları bunu platformu daha da cezalandırmak için yapılan hukuk dışı bir oyalama olarak değerlendirdi. Ancak X hem cezayı ödediği hem temsilci atadığı hem de Brezilya'nın istediği gibi soruşturma altında olan heapaları kapattığı için erişim engelinin kaldırılması konusunda ısrarcı.

Konunun yakın zamanda çözülmesi ve X'in Brezilya'da yeniden faaliyete başlaması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce olay basit bir finansal sistem karışıklığı mı yoksa gerçekten de X kayıt dışı şekilde cezalandırılarak süreç kasıtlı mı uzatılıyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.