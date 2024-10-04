Instagram'ın Sevilen Özellikleri WhatsApp'a Geliyor: Durum Paylaşımında Yeni Dönem!

Daha iyi bir deneyim elde edilmesi için yenilikler sunmaya devam eden WhatsApp, geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşmelerde kullanılabilecek filtre ve arka plan seçenekleri duyurmuştu. Şirket bu kez Durum bölümüne odaklanan yeni özellikler açıkladı.

WhatsApp Durumlarını iyileştirmeye yönelik olan yeni özellikler, Instagram Hikayeler'deki özelliklere oldukça benziyor. Anlık mesajlaşma hizmetine gelen yenilikler, platformun giderek daha sosyal bir hizmet hâline gelmesine yardım ediyor.

WhatsApp Durum Paylaşımlarında Önemli Yenilik

Anlık mesajlaşma hizmetinin Durum bölümünde paylaşım yaparken birini etiketlediğinizde bu kişiye özel olarak bildirim gönderilecek. Bu etiketler durumda gösterilmeyecek. Yani bunu herkes göremeyecek.

"Özel bahsetmeler" olarak isimlendirilen bu özellik kullanılarak bahsedilen kişi, eğer isterse durum paylaşımını hesabı üzerinden yeniden paylaşabilecek.

WhatsApp ayrıca durumları beğenme özelliğini de tanıttı. Yeşil renkli yeni kalp butonu sayesinde artık tek dokunuş ile diğer kullanıcıların durum paylaşımlarını beğenebileceksiniz. Beğeni sayısı gizli olacak. Dolayısıyla diğer kullanıcıların yaptığı paylaşımların kaç beğeni aldığını göremeyeceksiniz.

Bu özelliklerin kullanıma sunulmaya başlandığını ve çok yakında tüm kullanıcılara sunulacağını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla telefonunuzda yüklü olan WhatsApp'a bu özelliklerin bir kısmı veya tamamı gelmiş olabilir.

WhatsApp, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Durum ve Güncellemeler sekmesine daha fazla özelliğin geleceğini de duyurdu.

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