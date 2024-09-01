X Brezilya'da Yasaklandı: VPN Kullananlara 8 Bin Dolardan Fazla Ceza Kesiliyor!

Elon Musk yönetimindeki ünlü sosyal meyda platformu X ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği platforma geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirdi. Platforma VPN ile giriş yapan kullanıcılara ise günlük 8 bin dolardan fazla ceza kesilmeye başlandı. Detaylar haberde!

Brezilya Hükümeti, Elon Musk'ın Temsilci Atamaması ve Dezenformasyon Yaydığı Gerekçesiyle X'i Yasakladı!

Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği X platformunu süresiz şekilde erişim yasağı getirdi. Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Elon Musk yönetimindeki platformun tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar erişim engeli kararının geçerli olacağı belirtildi.

Bununla birlikte açıklamada, App Store ve Google Play Store gibi internet hizmeti sağlayıcılarına ve uygulama mağazalarına, X'e erişimi engellemeleri için 5 gün süre verildiği, VPN gibi yollarla X'e giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağı ifade edildi. İddialara göre, platforma VPN ile giriş yapan kullanıcılar günlük olarak 8.874 dolar para cezasına çarptırılacak.

Pek çok kişiye göre, X platformunun ülkede yasaklanmasına kadar giden yolculuk temsilci atama sorunuyla başlamıyor. Hükümetin Brezilya'da geçmişte yaşanan darbe olayları hakkında X'te paylaşım yapan bazı hesapların kaldırılması talebi, Musk'ın bu talebe yönelik söylediği "sansür" gibi ifadeler ve CEO'nun Brezilya'daki ofisi kapatma kararı gibi pek çok olayın, platforma erişlim engeli getirilmesine yol açtığı aktarılıyor.

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