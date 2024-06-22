X'te Bir Özellik Daha Artık Premium Abonelerine Özel Oluyor!

Elon Musk'ın X'ten para kazanma özelliklerini aktif etmesinin ardından X Premium abonelerine özel bir dizi özellik sunulduğunu görmüştük. Şimdi de şirket, X'te canlı yayın yapma özelliğini yalnızca Premium abonelerle sınırlayacağını doğruladı.

Gelişme resmî X hesabı üzerinden doğrulandı. Herhangi bir tarih belirtilmemesine rağmen gönderide ücretsiz kullanıcıların artık platformda canlı yayın yapma seçeneğine sahip olmayacağı belirtildi.

X'te Canlı Yayın Yapmak İçin Artık X Premium Gerekecek

X'te canlı yayın yapmaya devam etmek isteyen kullanıcıların aylık 300 TL olan Premium aboneliği için ödeme yapması gerekecek. X Premium ayrıca mavi tik işaretine ve içerik üretici abonelikleri, daha uzun gönderiler ve zaman akışında daha az reklam gibi diğer özel özelliklere de erişim sağlayabiliyor.

Elon Musk platformun gelirini düzenli olarak artırmak için daha fazla yol bulmaya çalıştığından bu hamle pek de şaşırtıcı değil. Bu yılın başlarında Musk, spam ve botlardan kaçınmanın bir yolu olarak yeni hesapların X'te paylaşım yapmasına izin vermek için "küçük bir ücret" talep etmeyi önermişti. Ödeme yapmamayı tercih eden kullanıcılar yalnızca diğer hesapları takip edebilecek ve gönderileri ücretsiz olarak okuyabilecekti.

O dönem gelen tepkiler üzerine böyle bir özelliğin planlar içerisine dâhil edilmediği düşünülüyor. Yine de konu Elon Musk olduğunda her an her şey olabilir, kim bilir?

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