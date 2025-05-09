X Çöktü Mü? Akış Sayfası Yenilenmiyor, Mesajlar Gitmiyor, Bildirim Gelmiyor...

Perşembe gecesi itibarıyla X (eski Twitter) kullanıcılarının bir kısmı akışların güncellenmediğini ve bildirimlerin gelmediğini fark etti. Sorun hâlâ devam ediyor ve görünüşe göre cihaz ya da tarayıcı değiştirmenin bir faydası yok. Abonelik sistemine geçmenin de sorunu çözmediği görüldü.

Pek çok kullanıcı dün akşamdan beri hiçbir yeni gönderi görmediğini, bildirimlerinin tamamen durduğunu söylüyor. Reddit'te de aynı sorunla ilgili başlıklar hızla çoğalırken Downdetector son 24 saatte X için yapılan hata bildirimlerinde büyük bir artış olduğunu gösterdi. Almanya'dan bir kullanıcı, "Dün gece 10'dan beri bildirim almadım" diye yazdı. Uygulamayı silip yeniden yüklemek de işe yaramamış.

X Mart Ayında Geniş Çaplı Bir Çökme Yaşadı

Aslında bu durumlar çok da şaşırtıcı değil. Musk, 2022'de 44 milyar dolara satın aldığı platformun çalışan sayısını ciddi şekilde azaltmıştı. 7.500 kişilik kadrodan geriye yalnızca 1.300 kişi kalmıştı. 2023'te sadece 550 tam zamanlı mühendis çalışıyordu.

2024 Kasım'ında da mühendislik ekibini hedef alan yeni bir işten çıkarma dalgası yaşanmıştı. X'in altyapı sorunları bundan ötürü devam ediyor.

X'in bu tarz problemleri daha önce de olmadı değil. Mart ayında dünya genelinde yaşanan büyük bir kesinti; kullanıcıların platforma bağlanamamasına, mesaj gönderememesine ve içeriklerle etkileşime girememesine neden olmuştu. Elon Musk o zaman da herhangi bir kanıt sunmadan kesintinin siber saldırı kaynaklı olduğunu öne sürmüştü.

X'ten Resmi Açıklama Gelmedi

Elon Musk devraldığından beri başı beladan kurtulmayan sosyal medya platformu X'te akışın yenilenmemesi sorunu henüz çözüme ulaşmış değil, üstelik resmi bir açıklama da gelmedi. Daha önce olduğu gibi "siber saldırı" kaynaklı bir yavaşlama/takılma sorunu olup olmadığı bilinmiyor. Resmi açıklama geldiğinde soru işaretleri silinecektir ama kullanıcılar aşırı rahatsız.

Downdetector'de gelen bazı yorumlar şöyle: