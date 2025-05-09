Age of Empires Rakibi Oyun Steam'de Övgülere Boğuldu
Age of Empires ve Stronghold sevenler için yeni gözde: Knights of the Crusades çıkış yaptı ve şimdiden Steam'de büyük övgülere mazhar oldu...
Age of Empires 2, Total War: Medieval 2 ve Stronghold Crusader havasını taşıyan oyun Knights of the Crusades, Steam'de Erken Erişim olarak yayınlandı ve daha şimdiden kullanıcıların büyük övgülerini kazanmayı başardı. Oyun şu an Steam üzerinde %95 çok olumlu puanla listelere giriş yapmış konumda bulunuyor.
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Adından da anlaşılacağı üzere oyun Birinci Haçlı Seferleri dönemine odaklanıyor. Oyuncular, Templar Şövalyeleri ya da tarihten esinlenen kurgusal bir kutsal tarikatın lideri olarak Avrupa'dan başlayıp Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'ya uzanan büyük bir sefer düzenliyor.
Knights of the Crusades Nasıl Bir Oyun?
Oyunumuzda harita geniş, coğrafya çeşitli ve düşman bol. Gerçek zamanlı çatışmalar, kale kuşatmaları ve hatta deniz savaşları oyunun temelini oluşturuyor ama sadece savaşmak yetmiyor; aynı zamanda şehir kurma, kaynak toplama, gümüş stoklama ve halkın dini bağlılığını artırma gibi klasik strateji dinamikleri de işin içinde.
Zaten bunlar Age of Empires tarzı oyunlardan aşinâ olduğumuz mekanikler. Oyuncular şayet isterlerse tarihe sadık kalan senaryolarla savaşlara katılabilecekleri alternatif kampanyalar da oynayabiliyor.
Şu An Erken Erişim Oyunu
Knights of the Crusades şu anda Steam'de %20 indirimli fiyatıyla 15.99 dolara veya 12.39 sterline satın alınabiliyor. Henüz Erken Erişim aşamasında olan oyun geliştirme sürecinde oyunculardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak kararlı sürümü şekillendirecek.
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