X Çöktü mü? X'e Erişim Sorunları Yaşanıyor!
Popüler sosyal medya platformu X'e dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. İşte soruna dair tüm detaylar!
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunları yaşanıyor.
Elon Musk'ın satın alımının ardından önce bir dizi eleştiri ve platformu terk eden kullanıcılar gündemin ana maddesi olsa da Musk, platformun aktif kullanıcı sayısını artırmayı başarmıştı.
Bu satın alım sonrası X'te bir dizi sorunlar yaşandı ve bir yenisi de bugün erişim sorunu olarak karşımıza çıkıyor.
Kullanıcılar Profillerdeki Gönderileri Görüntüleyemiyor
Kullanıcılar X'te profillere girdiği zaman o kullanıcının hiçbir gönderisini görüntüleyemiyor. Herkesin profilleri sorun nedeniyle bomboş görünüyor.
Bu tarz çökme gibi durumlarda kullanıcıların raporlarını derleyen DownDetector'a baktığımızda da yaşanan sorunu görüntüleyebiliyoruz.
X CEO'su Linda Yaccarino, AB'ye Yanıt Verdi: İçerikler Kaldırıldı!
Son birkaç gündür gündemde en çok olan haber, hiç şüphesiz Avrupa Birliği ve uyarıları. İsrail-Hamas savaşıyla iligli dezenformasyon amaçlı yapılan paylaşımların kaldırılmasını isteyen AB, hem Elon Musk'a hem de Mark Zuckerberg'e uyarı mektubu gönderdi.
Peki siz benzer bir erişim sorunu yaşıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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