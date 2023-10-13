X Çöktü mü? X'e Erişim Sorunları Yaşanıyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunları yaşanıyor.

Elon Musk'ın satın alımının ardından önce bir dizi eleştiri ve platformu terk eden kullanıcılar gündemin ana maddesi olsa da Musk, platformun aktif kullanıcı sayısını artırmayı başarmıştı.

Bu satın alım sonrası X'te bir dizi sorunlar yaşandı ve bir yenisi de bugün erişim sorunu olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar Profillerdeki Gönderileri Görüntüleyemiyor

Kullanıcılar X'te profillere girdiği zaman o kullanıcının hiçbir gönderisini görüntüleyemiyor. Herkesin profilleri sorun nedeniyle bomboş görünüyor.

Bu tarz çökme gibi durumlarda kullanıcıların raporlarını derleyen DownDetector'a baktığımızda da yaşanan sorunu görüntüleyebiliyoruz.

Peki siz benzer bir erişim sorunu yaşıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.