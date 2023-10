X CEO'su Linda Yaccarino, AB'ye Yanıt Verdi: İçerikler Kaldırıldı!

Son birkaç gündür gündemde en çok olan haber, hiç şüphesiz Avrupa Birliği ve uyarıları. İsrail-Hamas savaşıyla iligli dezenformasyon amaçlı yapılan paylaşımların kaldırılmasını isteyen AB, hem Elon Musk'a hem de Mark Zuckerberg'e uyarı mektubu gönderdi.

X CEO'su Linda Yaccarino, bugün X hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Avrupa Birliği'nin uyarılarına yanıt verdi. Yüzlerce içeriğin kaldırıldığını açıklayan Yaccarino, devam eden çalışmaları anlattı. İşte haberimizin devamı...

Hatırlarsanız Avrupa Birliği, X platformunda İsrail-Hamas savaşını hedef alan yanıltıcı paylaşımlar yapıldığını tespit ettiğini açıkladı ve Elon Musk'a uyarı mektubu gönderdi. Mektuba 24 saat içinde cevap verilmesini ve uygunsuz paylaşımların kaldırılmasını söyledi.

Everyday we're reminded of our global responsibility to protect the public conversation by ensuring everyone has access to real-time information and safeguarding the platform for all our users. In response to the recent terrorist attack on Israel by Hamas, we've redistributed… https://t.co/VR2rsK0J9K