X'in Popüler Özelliği Şimdi TikTok'ta Olacak! İşte Footnotes!

X'ten (eski adıyla Twitter) aşina olduğumuz Topluluk Notları özelliği şimdi popüler kısa video platformu TikTok'a, "Footnotes" adıyla geliyor. Özellik şu an ABD'deki kullanıcılarla test ediliyor. Test sürecinden sonra artık belirli kullanıcılar platformdaki kısa videolara açıklayıcı notlar ekleyebilecek.

TikTok'un "köprü-temelli sıralama sistemi" adını verdiği bu yapı, aslında farklı fikirlerdeki insanların ortaklaştığı noktaları öne çıkarmak amacıyla inşa edilmiş. Bu yönüyle X'teki Community Notes mantığına oldukça benziyor. TikTok, bu özelliğin topluluğa daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla geliştirildiğini söylüyor.

TikTok'ta Not Düşmek İçin 18 Yaş Şartı Var

Bu yeni sistemde katkıda bulunabilmek için bazı şartlar var. Kullanıcının 18 yaşından büyük olması, TikTok'taki geçmişinin temiz olması ve en az altı aydır platformda aktif olması gerekiyor.

Onaylanan kullanıcılar, TikTok'taki videolara notlar ekleyip başkalarının notlarını da değerlendirebiliyor ama yazılan her not herkese görünür olmuyor; yalnızca farklı görüşteki kullanıcılar tarafından yardımcı kategorisine girebilecek notlar genel görüntüye yansıyor.

TikTok, X'teki Community Notes özelliğinden ilham aldıklarını doğrudan kabul etmese de, yaptığı açıklamada açık kaynaklı sistemlerden esinlendiğini belirtmiş durumda.

Footnotes Başarılı Olabilir Mi?

Elbette bu sistemin mükemmel işleyeceğini düşünmek zor. Daha önce X'in topluluk destekli moderasyon sistemi de birçok eksikle gündeme gelmişti. 2024 yılında yapılan bir araştırma, seçim döneminde yayılan yanlış içeriklerin büyük bölümünün bu sistem tarafından zamanında yakalanamadığını gösterdi. Notlar ya hiç eklenmedi ya da içerik çoktan yayılmışken eklendi—ki yayıldıktan sonra düzeltilmesinin pek önemi kalmıyordu.

TikTok ise bu yeni yapıyı mevcut doğrulama sisteminin üzerine bir katman olarak ekliyor. Bu da demektir ki Footnotes, TikTok'un halen pek çok dilde ve ülkede yürüttüğü geleneksel gerçek denetimi sürecinin yerine geçemiyor.