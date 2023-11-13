Elon Musk Açıkladı: X'te Flört Eşleştirmesi Olacak!

Elon Musk, X'in (eski adıyla Twitter) neredeyse her şeyin yapılabildiği çok yönlü bir platform olmasını istiyor. Bunu bugüne kadar yaptığı değişikliklerden de anlayabiliyoruz. Geçtiğimiz aylarda açıkladığı Dating özelliği de onlardan bir tanesi olacak.

Flört Eşleştirmesi Yapılabilecek!

Elon Musk, X'ten gelir elde yöntemlerinden tutun da sesli ve görüntülü aramaya kadar birçok özelliği kullanıcılarla buluşturmayı amaçlıyor. Platformun mesajlaşma ve arama gibi özellikler dışında flört ortamı içereceğini de öğrenmiştik.

Kullanıcılar 'Dating' özelliği ile uygulama içinde flört etme imkânı bulacaklar. Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman ve ne kadar fiyata çıkacağı bilinmiyor. Herkes merakla bu özelliği beklerken Elon Musk yeni bir açıklama yaptı.

Musk, katıldığı şirket toplantısında X'in flört eşleşmesi yapacağını açıkladı. Kullanıcıların paylaşımlarına göre en iyi eşleşmeye ulaşmalarını sağlayacağını söyledi. Bu da X'in tıpkı Tinder ve Bumble gibi flört uygulamaları formatında çalışacağı bir alana sahip olacağı anlamına geliyor.

Kısacası kullanıcılar Dating özelliği ile platform üzerinden birini bularak flörtleşebilecek. Elon Musk ise her şeyi tek çatı altında toplayarak kullanıcıların dikkatini çekmeye devam edecek.

Peki siz X'in flört uygulaması olmasını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.