X’in DM Kısmına Yeni Bir Özellik Geliyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması X, kullanıcılarına DM'den video indirme özelliğini sunmak için hazırlanıyor. Özellik şu anda Android beta sürümünde kullanıma sunulmuş durumda.

Yeni özellik, kullanıcıların X üzerinden gelen videoları doğrudan cihazlarına indirmelerine olanak tanıyor. Bu, kullanıcıların videoları çevrimdışı olarak izlemelerine veya paylaşmalarına olanak tanıyor.

X'te yakında DM üzerinden video indirilebilecek.



Özellik şu anda Android Beta üzerinden kullanılabilir durumda. pic.twitter.com/Hd4iw0JEf6 — Tamindir.com (@Tamindir) January 13, 2024

Video indirme özelliğini kullanmak için, kullanıcılar DM'de bir videoya dokunup basılı tutarak "İndir" seçeneğini seçmelidir. Video, uygulamanın "Dosyalar" bölümüne kaydedilecektir.

X'in video indirme özelliği, kullanıcılar için önemli bir yenilik. Bu özellik, kullanıcıların X üzerinden gelen videoları daha kolay ve verimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyacak.

Özelliğin ne zaman herkese açık olarak kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Ancak, özellik Android beta sürümünde kullanıma sunulmuş durumda olması, özelliğin yakında herkese açık olarak kullanıma sunulacağını gösteriyor.