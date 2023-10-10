X'in Yeni Özelliği Geliyor: Doğrulanmış Hesaplara Özel Avantajlar Yolda!

Daha önce Twitter olarak bilinen Elon Musk yönetimindeki X'e gelen yeni değişiklik, kullanıcıların artık hesapları doğrulanmışsa, yalnızca doğrulanmış kullanıcılardan yanıt alma seçeneğini aktif edebilmelerine olanak tanıyor.

Bu değişiklik, Musk'ın Twitter Blue için ücretli doğrulamayı başlatmasından yaklaşık 11 ay sonra geldi. Bu değişiklik aynı zamanda hizmet için ödeme yapmayanların, araştırmacıların artmaya devam ettiğini bildirdiği yanlış bilgileri yalanlamasının daha zor olabileceği anlamına geliyor.

Musk'ın insanları hesaplarını doğrulamaya ve ödeme yapmaya teşvik etmesinin platformdaki tacizi, trollemeyi ve yalan haberleri azaltabileceği yönünde bir argüman var.

X'in Yeni Değişikliği Kullanıcıları Nasıl Etkileyecek?

X hâlihazırda doğrulanmış hesaplardan gelen yanıtlara öncelik verdiğinden zaten şu anda her gönderide ilk olarak doğrulanmış mavi tikli hesapların yanıtları en yukarıda görünüyor.

Özellikle bot hesapların saldırısı altında bulunan bir dizi haber veya çok takipçili hesaplar artık gönderilerine yalnızca doğrulanmış hesapların yanıt vermesini sağlayabilecek. Bu durumun platformda ne gibi dinamiklere yol açacağını hep birlikte göreceğiz.

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