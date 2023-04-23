Twiiter Mavi Tik Satın Alma Nasıl Yapılır?

Her gün binlerce kişinin tweet attığı Twitter adeta hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Zaman zaman popüler insanların Twitter hesapları dışında sahte hesapları oluyor. Sahte hesaplar yanıltıcı paylaşımlar yaptıkları için insanlar mavi tike ihtiyaç duyuyor.

Eğer sizler de bu kişiler arasındaysanız Twitter mavi tik satın almalısınız ki bu sayede yanıltıcı paylaşımların sizler tarafından paylaşılmadığını kanıtmış olabilirsiniz ya da diğer insanlar gibi sizlerin de birer mavi tikli onaylanmış bir hesabınız olmasını istiyorsanız bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter Mavi Tik Satın Alma Nasıl Yapılır?

Twitter ’a giriş yapın.

’a giriş yapın. Sol tarafta bulunan; “Twitter Blue” seçeneğine tıklayın.

Yıllık veya aylık seçeneklerinden birini seçin ve devam seçeneğine tıklayın.

Telefon numaranızı doğrulayın.

Şifrenizi girin.

İleri seçeneğine tıklayın.

Adımları sırasıyla ilerleyin.

Ödeme işlemini gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri uyguladıktan sonra sizlerin de birer mavi tikli hesabı olacaktır. Bu sayede gereksiz sahte hesap paylaşımlarından kurtulmuş olabilir ya da mavi tikli hesaplar arasına katılabilirsiniz.

Twitter Mavi Tik Ücreti Ne Kadar?

Nisan 2023 yılından itibaren Twitter mavi tik aylık ücreti 150 TL iken yıllık ücreti 1569.99 TL’dir. Eğer aylık planlama yerine yıllık tarife alırsanız 230.01 TL kar etmiş olacaksınız.

Twitter mavi tik satın almak istiyorsanız sadece Twitter üzerinden ödeme yapmalısınız. Çünkü uygun fiyata Twitter mavi tik satan web siteleri karşınıza çıkabilir. Bu tür web sitelerine güvenmemeniz gerektiğini şimdiden söyleyelim.

Twitter mavi tik satın almak bazı kişiler tarafından önerilmez. Bunun nedeni ise Twitter’a bu kadar para vermenin gereksiz olduğu düşünüldüğü içindir. Eğer hesabınızın güvenliğini sağlamak istiyorsanız diğer yollara başvurmanız gerektiği söylenir. Bu sayede çok daha sağlıklı bir yol izlemiş olabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Twitter mavi tik satın alınır. Sizler için adım adım anlattık. Peki sizler insanların mavi tik için para ödemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Twitter kullanıcı adınızı nasıl değiştireceğinizi merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.