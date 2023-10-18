X Yeni Kullanıcılardan Ödeme Almaya Başlıyor! Peki Ne Kadar?

Haftalar süren spekülasyonların ardından X, daha önce Twitter olarak bilinen hizmet için yeni kullanıcılardan ücret alma planlarını doğruladı. Şirket, şu anda Yeni Zelanda ve Filipinler'de test ettiği "Not a Bot" adlı yeni bir abonelikle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Yeni düzenleme, yeni kullanıcıların gönderi paylaşabilmek için yılda 1 dolara eş değer bir ödeme yapmasını gerektiriyor.

X'in Yeni Kullanıcıları Artık 1 Dolar Ödeme Yapacak

Düzenleme kapsamında, yeni kullanıcıların gönderiler, yeniden paylaşılan gönderiler, yer imleri ve beğeniler gibi temel özellikleri kullanmak istemeleri hâlinde telefon numaralarını doğrulamaları ve 1 dolarlık ücreti ödemeleri gerekecek.

Ödeme yapmayan kullanıcılar ise X'i yalnızca "salt okunur" modda kullanabilecekler yani yalnızca paylaşılan gönderileri okuyabilecekler ancak Blue abonesi olmadıkları süre boyunca okuyabilecekleri gönderi sayısı da sınırlı olacak.

Bununla birlikte, ilk test muhtemelen X'in bir gün tüm kullanıcılardan ücret almayı planladığı yönündeki spekülasyonları körükleyecek. Elon Musk, geçtiğimiz ay İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı canlı yayın konuşmasında, botlar ve spam ile mücadele çabalarının bir parçası olarak bir tür zorunlu ödeme yapmayı düşündüğünü öne sürmüştü.

Peki siz X'e gelen bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.