X (Twitter) Kullanıcıları Tepkili: Engelleme Özelliği Baştan Aşağı Değişiyor!

Sürekli olarak yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam eden X (eski adıyla Twitter) yaptığı bazı köklü değişiklikler nedeniyle tepkilerin odağı hâline gelebiliyor. Şirket bu kez engelleme sistemini baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor.

X'teki Engelleme Özelliği İşlevini Yitirmeye Başlıyor

X'te engelleme sisteminin yakında değişeceğine yönelik bilgilendirme penceresi gösterilmeye başlandı. Sosyal medya platformunun açıklamasına göre X'te engellediğiniz hesaplar, paylaşımlarınızı görebilecek ancak etkileşim kuramayacak. Yani yorum yapma ve beğenme gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek.

O kişinin paylaşımlarınızı görebilmesi için gönderilerin "herkese açık" şeklinde ayarlı olması gerekeceğini de belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla engellediğiniz kişilerin paylaşımlarınızı görmemesi için gizlilik ayarını değiştirmekten başka bir seçenek kalmayacak.

"Engelleme yakında değişiyor" başlıklı uyarı penceresinde şu ifadelere yer verildi:

"Gönderilerin herkese açık olarak ayarlandıysa engellediğin hesaplar bu gönderileri görebilir ancak etkileşim kuramaz. Gönderilerini kimlerin görebileceğiyle ilgili daha fazla kontrol için hesabını koruma özelliğini kullanmaya devam edebilirsin."

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