Elon Musk Çalışmalara Başladı: X’teki Engelleme Özelliği Yakında Kaldırılacak!

Sosyal medya platformu X, kullanıcıların düşüncelerini paylaşmaları için bir alan sağlıyor. Fakat kullanıcılar ne tür paylaşımlar görüp görmeyeceklerini filtreleyebiliyorlar.

Eğer bir kullanıcı başkası tarafından engellenirse, yaptığı paylaşımlar ana sayfa üzerinde görünmez. Engellenen kişi de bu hesaba ulaşamaz. X, engelleme eylemini şu şekilde tanımlıyor:

''Bu özellik, X'te diğer hesaplarla nasıl etkileşimde bulunacağınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Bu özellik, belirli hesapların sizinle iletişime geçmesini, paylaşımlarınızı görmesini ve sizi takip etmesini kısıtlamanıza yardımcı olur.''

These block lists are annoying. It achieves nothing to “block” public posts.



Time to get rid of block in favor of stronger mute.