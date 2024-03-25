Elon Musk Çalışmalara Başladı: X’teki Engelleme Özelliği Yakında Kaldırılacak!

Sosyal medya platformu X, kullanıcıların düşüncelerini paylaşmaları için bir alan sağlıyor. Fakat kullanıcılar ne tür paylaşımlar görüp görmeyeceklerini filtreleyebiliyorlar.

Eğer bir kullanıcı başkası tarafından engellenirse, yaptığı paylaşımlar ana sayfa üzerinde görünmez. Engellenen kişi de bu hesaba ulaşamaz. X, engelleme eylemini şu şekilde tanımlıyor:

''Bu özellik, X'te diğer hesaplarla nasıl etkileşimde bulunacağınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Bu özellik, belirli hesapların sizinle iletişime geçmesini, paylaşımlarınızı görmesini ve sizi takip etmesini kısıtlamanıza yardımcı olur.''

These block lists are annoying. It achieves nothing to “block” public posts.



Time to get rid of block in favor of stronger mute. — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2024

X'te Engelleme Özelliği Kaldırılacak mı?

Geçtiğimiz Ağustos ayında X'in CEO'su olan Elon Musk, hesap engelleme özelliğinin çok saçma olduğunu ve direkt mesajdaki sınırlamalar hariç engelleme özelliğini tamamen kaldırmak istediğini söylemişti. Fakat bu söyleme yönelik bir eylem gerçekleşmemişti.

Bugün Musk, X üzerinden Christopher Stanley'e yanıt vererek aynı durumdan yakındı. Christopher Stanley, paylaşımında şunları söyledi:

''Beni engelleyen kişilerin paylaştığı gönderileri görmek için hesap değiştirmek zorunda olmak sinir bozucu. Lütfen biri @notshenetworks'e beni neden engellediğini sorabilir mi?''

Elon Musk, bu gönderiye şu şekilde yanıt verdi:

''Engelleme özelliği çok sinir bozucu. Gönderileri engelleyince hiçbir şey elde etmiş olmuyorsunuz. Bu özelliği kaldırıp yerine bildirimleri sessizleştirme özelliği getirme zamanı.''