X, Ulusal Güvenlik Endişesiyle Yasaklandı: Hangi Ülkede Erişim Engellendi?

Kullanıcılar, Şubat ortalarından bu yana X'i Pakistan'da kullanmakta sorunlar yaşadıklarını rapor etmişlerdi, ancak hükümet resmi bir açıklamada bulunmamıştı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, Çarşamba günü ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Şubat ayındaki seçim zamanında X'e erişimi engellediğini söyledi.

Pakistan'da X'e Erişim Sınırı Hala Devam Ediyor

8 Şubat'taki ulusal seçimlerden bu yana X'e erişim sınırlı kaldı. Fakat hükümet yetkilileri arasında özellikle Başbakan Şehbaz Sharif de dahil birçok kişinin VPN aracılığıyla X'i kullanmaya devam ettiği düşünülüyor.

Rapor, Pakistan'ın istihbarat ve güvenlik kurumlarından gelen gizli raporlar göz önüne alındıktan sonra X'e geçici olarak erişimi engelleme kararının alındığını belirtti.

''X üzerinde faaliyet gösteren düşman unsurların, kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratma niyetinde oldukları, sonuç olarak ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve bir tür anarşiye sürüklemek amacında oldukları'' nedeniyle bu erişim engeline devam edileceği belirtildi.

Paylaşılan raporda şunlar yazıyordu:

''X'in Pakistan hükümetinin yasal direktiflerine uymaması ve platformunun kötüye kullanımına ilişkin endişeleri ele almaması sonucunda bir yasağın uygulanması gerekliliği oldukça açıktır. X'e Pakistan'da bir yasağın uygulanması kararı, ulusal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve ülkemizin bütünlüğünün korunması çıkarları doğrultusunda alınmıştır.''