Artık Sevgiliniz Bile X Hesabınıza Giremeyecek: Geçiş Anahtarı Özelliği Kullanıma Açıldı!

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden beri başından belalar bir türlü eksik olmuyor. Ancak ünlü milyarder, satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirdiği uygulamaya her geçen gün yeni bir özellik getirmeye ve platformu geliştirmeye devam ediyor.

Bu yılın başlarında duyurulan "Geçiş Anahtarları" desteği, bugünden itibaren tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Sadece ABD'deki iOS kullanıcıları için açık olan bu özellik, artık dünya çapında kullanıma sunuldu.

Artık X'e Şifreyle Giriş Yapılabilecek

X'in resmi "Güvenlik" hesabı üzerinden doğrulanan özellik, artık X'e ekstra bir şifre anahtarı ile giriş yapma imkanı tanıyacak. Bu özellik, hesapların kimlik avı saldırılarına ve yetki verilmeden erişimine daha duyarlı olabilmek adına geliştirildi.

X Safety'nin yaptığı paylaşımda, özellik şu şekilde duyuruldu: "Şifreler artık iOS'ta dünya çapındaki herkes için bir giriş seçeneği olarak mevcut! Deneyin!" Passkey, yani Geçiş Anahtarı olarak adlandırılan bu özellik, geleneksel şifre yerine yüz tanıma özelliğini kullanacak.

X hesabınızda şifreyle girişi etkinleştirmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor: