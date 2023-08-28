Artık X'in Gelir Paylaşımı Sisteminde Ödeme Süreleri Görünecek!

X (eski adıyla Twitter), geçtiğimiz aylarda gelir paylaşımı sistemini duyurmuştu. Bu sistem sayesinde artık ekstra bir şey yapmaya gerek kalmadan yalnızca tweet atarak gelir elde etmek mümkün oldu.

Bu sistemi kullanan içerik üreticilerinin ilk kazançları X tarafından yatırıldı bile. Şimdi ise uygulamanın ödeme sürenizi görmenize olanak tanıyacak yeni bir özellik üstüne çalıştığı öğrenildi.

Ödeme Dönemi

X, reklam geliri paylaşımı için "ödeme dönemi" üzerinde çalışıyor. Buna göre artık hangi dönemde ödeme aldığınızı görebileceksiniz.

X'in reklam gelir paylaşımı sisteminde ödeme sürenizi görmenize izin verecek yeni özelliği hakkında bazı ekran görüntüleri paylaşıldı. Bu ekran görüntülerinde ödemeyle ilgili iki farklı göstergenin olduğu görülüyor.

Elon Musk, gelir paylaşımı planını şubat ayında duyurmuştu. Musk, bu sistemden para kazanmak isteyenler için bazı şartlar koşmuştu. Uygulamayı aktif olarak kullanmak, minimum 5 milyon hedef kitlesine ulaşmak ve Blue abonesi olmak bunlardan birkaçıydı.

Şimdiye kadar ortaya çıkmış verilere bakıldığında X'in para kazanmak için şart koştuğu minimum aylık 5 milyon görüntülemeye ulaşıldığında, aylık ortalama 50 ila 75 dolar ödeme alınabiliyor.

X'in yakında çıkacak yeni özelliği sayesinde artık ödeme dönemlerini de takip edebilecek içerik üreticileri, aylık kazanç hedeflerini yeniden planlayabilecek.

Sizce X'in yeni özelliği reklam gelir paylaşımı sistemine nasıl etki edecek? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.