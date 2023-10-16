X'e 'Geliştirilmiş Keşif' Özelliği Geliyor!

X, son zamanlarda birçok değişiklik ve yeni özellikle kullanıcıların karşısına çıktı ve bir yenisi daha yolda.

X'e gelecek yeni özelliğe 'Geliştirilmiş Keşif' adı veriliyor ve bu özellik uygulamanın kod satırlarında ortaya çıktı.

"blue_upsell" (X Blue'ya dair bir özelliğe işaret ediyor) olarak adlandırılan Geliştirilmiş Keşif özelliği muhtemelen X Premium kullanıcılarına özel olacak. Bu özellik, kullanıcıların bir gönderinin konusuyla ilgili alakalı içerikleri bulmasına olanak tanıyacak.

'Geliştirilmiş Keşif' Özelliği X Blue Kullanıcılarına Özel Olacak

Bahsi geçen 'alakalı içerikler' ile ilgili şimdilik pek bir şey bilmiyoruz ancak şu anda X'te gelişmiş arama kısmından bir dizi farklı filtre ile arama yapılabiliyor ve bu özellikle birlikte o kısmın standart kullanıcılar için artık kullanılabilir olmayacağı düşünülüyor.

Ayrıca bu özelliğin yanı sıra en son beta sürümünde sesli aramalar ve görüntülü aramalar için çeşitli kod satırları da yer alıyor ve bu da özelliğin yakında geleceğini gösteriyor.

Bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsiz ancak çok beklemeyeceğiz gibi görünüyor.

Peki siz X'e son zamanda gelen yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.