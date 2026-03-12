X'in En Çok Kullanılan Özelliği Tamamen Ücretli Oldu

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra pek çok değişim yaşadı. En başta ismi değişen platforma zaman içinde Musk'ın kendi yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok isimli bir yapay zeka modeli entegre edildi.

Bu yapay zeka hizmeti, şimdiye kadar platformda herhangi bir gönderinin altında "@Grok" şeklinde etiketlenerek kullanılabiliyordu. Kullanıcı, yapay zekayı çağırmak için Grok'u etiketledikten sonra sorusu sorabiliyordu. Doğal dil işleme yeteneğine sahip model de ne sorulmak istendiğini anlayıp ona göre yanıt veriyor, soru işaretleri ortadan kaldırıyordu. Son güncelleme ile birlikte bu durum da değişti. xAI'ın yapay zekası artık herkese cevap vermiyor.

X'te Grok Neden Cevap Vermiyor?

X'in (eski adıyla Twitter) "Grok'a sor" özelliği sadece ücretli abonelere özel hâle getirildi. Hâlihazırda X Premium ya da Premium+ aboneliğiniz varsa Grok'a soru sormaya devam edebiliyorsunuz. Ücretli aboneliğiniz bulunmuyorsa Grok size yanıt veriyor ama önceden olduğu gibi sorularınızı yanıtlamıyor, sizi Premium veya Premium+ abonelik almaya yönlendiren bir bağlantı veriyor.

İncelemelerimize göre Grok bunu yalnızca ücretsiz hesaplarda yapıyor. Ücretli aboneliğin getirdiği avantajlardan biri olan mavi tiki etkinleştirilen sorulara cevap vermeye devam ettiğini görüyoruz. Buradan da bunun geçici bir sorundan kaynaklanmadığını, X tarafından alınan bir kararın uygulandığı anlaşılıyor.

X Premium ve Premium+ Aboneliklerinin Fiyatı Ne Kadar?

X'te Premium abonelik normalde 175 TL'ye satılıyor ancak iki ay boyunca geçerli yüzde 50 indirimle birlikte bu fiyat 87,50 TL'ye düşüyor. Öte yandan X Premium+ aboneliği ise normalde 1.691,67 TL'ye satılıyor. İki ay boyunca geçerli olan kampanya sayesinde bunun da güncel fiyatı 845,84 TL şeklinde.

X Premium'un Özellikleri Neler?

Mavi tik simgesi

Grok'a daha az sınırlama ile erişim

Gönderilerin performansı, hedef kitle karşılaştırmaları, etkileşim trendleri ve gerçek zamanlı verileri takip etme

Akışta daha az reklam gösterimi

Gönderiler paylaşarak para kazanma

Makale yazma

Başkalarının abone olmasına izin verme

İçerik üreticilerine yönelik gelişmiş takip aracı X Pro'ya erişim

X Premium+'ın Özellikleri Neler?

X Premium'da olan her şey

Reklamsız akış deneyimi

xAI'ın yapay zekasına erişim imkânı sağlayan ücretsiz SuperGrok

Yanıtlarda ön plana çıkma

Aktif kullanılmayan kullanıcı adlarını alabileceğiniz kullanıcı adı pazar yerine erişim

Gündem olmaya başlayan konuları öğrenmeyi mümkün kılan gelişmiş arama özelliğini kullanma imkânı

Editörün Yorumu

Bana göre X bunun sinyallerini zaten Grok'u etiketleyerek görüntü oluşturma özelliğini ücretsiz hesaplara kapatarak vermişti. Yani benim için sürpriz olmadı. Peki, böyle bir şey gerekli miydi? Elbette ki hayır. Her ne kadar gereksiz kullanım örneklerine çok fazla rastlasak da en nihayetinde faydalı bir amaç doğrultusunda kullanan kişiler de vardı. Onlar adına pek de iyi bir gelişme olmadığını söyleyebilirim.