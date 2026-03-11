Windows 11'in Merakla Beklenen Özelliği Hayal Kırıklığı Yarattı

Windows 11'in ilk ortaya çıkmasından bu yana merakla beklenen özelliği sonunda kullanıma sunulmaya başlandı. Ne var ki gerçekleştirilen ilk testler sonucunda özelliğin iddia edildiği gibi çalışmadığı ortaya çıktı. İnternet hız testi gerçekleştirmenize yardımcı olan bu özelliğin esasında bir kısayoldan fazlası olmadığı görüldü.

Windows 11'in İnternet Hız Testi Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Microsoft'un Windows 11 kullanıcılarına sunmaya başladığı yeni internet hız testi kısayoluna görev çubuğunda yer alan ağ simgesine basarak ulaşılıyor. Bu simgenin üzerine tıklandıktan sonra hız testi seçeneğine basmanız gerekiyor. Özellik daha sonra Bing arama motoru üzerinden "internet hız testi" araması yapıyor.

Temelde bir kısayol olduğunu söylemek mümkün. Web tarayıcısını açıp Bing arama motoruna girdikten sonra arama sorgusu gerçekleştirmenize gerek bırakmıyor ancak bütün yaptığı şeyler bundan ibaret. İlginç olan şu ki bu özelliğin normalde bir web tarayıcısına ihtiyaç duyulmadan çalışması bekleniyordu. Ancak Microsoft'un sunduğu özelliğin bununla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmuyor.

Windows 11'in İnternet Hız Testi Özelliği Gerekli miydi?

Windows 11'in internet hızını ölçmenizi mümkün kılan özelliği eğer web tarayıcısına gerek bırakmayan bir özellik olsaydı kullanıcılara önemli bir avantaj sunacaktı fakat kullanıma sunulmaya başlandığı görülen bu özellik, sizi sadece birkaç tıklamadan kurtarıyor. Onun dışında zaten Bing arama motorunu açıp "internet hız testi" şeklinde bir arama gerçekleştirip "Başlat" butonuna basarak hızlıca bir hız testi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bing arama motoruna entegre edilen bu internet hız testi, Microsoft'un iş birliği yaptığı Ookla'nın Speedtest aracına dayanıyor. Yani ister Speedtest'in kendi web sitesine gidin ister Bing arama motorunda bir arama yapmayı tercih edin, hiçbir fark göremiyorsunuz. Her iki araç da aynı yöntemlerle internet hızınızı ölçüyor.

Windows 11'in İnternet Hız Testi Seçeneği Kaldırılabiliyor mu?

Teknoloji devi, Windows 11'in internet hızınızı ölçmenizi sağlayan seçeneği şimdilik kaldırma seçeneği sunmuyor ancak geçmişte kullanıcıların istemediği özellikleri önünde sonunda ya kaldırmış ya da devre dışı bırakma seçeneği sundu. Yeni seçenek için de benzer karşı talep oluşursa bunu kaldırmanızı mümkün hâle getiren bir seçenek gelebilir.

Editörün Yorumu

Aslına bakacak olursanız Windows 8'de zaten cihaz üzerinde hız testi gerçekleştirebiliyordu. Sadece bir kısayol değildi. Modern bir arayüze sahipti. Hatta sadece hızınızı ölçmekle kalmıyor, ağ hakkında çok çeşitli detaylar da sağlıyordu. Ayrıca geçmiş test sonuçlarına da göz atılabiliyordu.

Microsoft'un bu özelliği doğrudan Windows 11'e getirmek yerine Bing kısayolu sunması muhtemelen hizmetlerinin geniş çaplı olarak benimsenmesini istemesinden kaynaklanıyor ama atlanan bir nokta var. Bazen olmayınca olmuyor. Hizmetlerini ne kadar kullanıcıların karşısına çıkarmak için uğraşırsa uğraşsın, günün sonunda kullanıcı sayısı hâlâ yerinde sayıyorsa belki de dayatma yerine hizmetlerini gözden geçirmesi gerekiyordur.