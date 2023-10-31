X'in Güncel Değeri Belli Oldu: Elon Musk 44 Milyar Dolara Satın Almıştı!

Eski adıyla Twitter olarak bilinen X, Elon Musk'ın yönetimine geçtikten sonra etkileşim sayısında bir azalma yaşadı. Kullanıcı sayısında düşüş olan platformun güncel değeri ortaya çıktı. Elon Musk'ın satın alımından sonra güncel değerin düştüğü görüldü.

Yüzde 55 Oranında Değer Kaybetti!

Elon Musk Twtter'ı satın almadan önce platformun değeri 44 milyar dolardı. Bu fiyat karşılığında el değiştiren ve Musk'ın yönetimine geçen X, geçen onca zamanın ardından yüzde 55 oranında değer kaybetti.

Yeni gelen habere göre Elon Musk, bu hafta başında şirket çalılanlarına hisse hibe anlaşmalarının ayrıntılarını belirten bir e-posta iletti. Buna göre X'in şu anda 19 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu öğrenildi.

Şirketin hisse fiyatının ise 45 dolar olduğu ortaya çıktı. Bu veriler, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almadan önceki verilere göre çok düşük. Elbette bunda toplu işten çıkarmaların ve içerik politikasındaki değişikliklerin etkisi büyük.

Reklamlı abonelik hizmetini yeni başlatan X'in para kazanma yöntemlerini denemesi bu verilerin gelecekte değişebileceğinin bir göstergesi. Ancak şimdiki bilgiler, X'in gözle görülür bir düşüş yaşadığına işaret ediyor.

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