X, iPhone'unuzdan Veri Sızdırıyor Olabilir!

Elon Musk'ın sahibi olduğu X, iPhone kullanıcılarından veri sızıntısı raporlarının gelmesiyle birlikte gizlilik ve güvenlik endişeleriyle karşı karşıya.

Elon Musk sonrası dönemde X, gizlilik ve güvenlik departmanındaki çalışanların ayrılması nedeniyle bu alanda bir dizi sıkıntıyla karşı karşıya geldi. Öyle ki kullanımı giderek azalan ve yakın çevreye özel gönderiler atmamıza olanak tanıyan 'Circles' özelliğinde de birçok gizlillik problemi meydana gelmişti.

Mysk araştırmacıları tarafından keşfedilen yeni bir güvenlik açığı, X uygulamasının iOS sürümündeki çökme raporlarını içeriyor.

iPhone'larda X'in Veri Sızıntısı Nasıl Yaşanıyor?

Kullanıcılara çökme raporlarını göndermeme seçeneği sunmasına rağmen, uygulama bu tercihi göz ardı ediyor ve kullanıcının izni olmadan çökme raporlarını gizlice paylaşıyor.

Mysk bu açığı bir videoda göstererek, kullanıcılarla kişisel olarak bağlantılı olan çökme raporlarının bir Google ürünü olan Crashlytics'e gönderildiğini ortaya koyuyor. Bu da kullanıcıların cihaz bilgisi gibi özel ve paylaşmak istemeyebileceği bilgilerin dışarıya sızdırıldığını gösteriyor.

Bu veri sızıntısı, kullanıcılar çökme raporlarını paylaşma seçeneğini açıkça devre dışı bıraktıklarında bile meydana geldiği için özellikle endişe verici. Şimdilik Apple ve X tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

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