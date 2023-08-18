X’te Bir Özelliğe Daha Veda Ediliyor!

Elon Musk'ın açıklamasına göre, popüler sosyal medya platformu olan X (eski adı ile Twitter) kullanıcılarını yeni bir değişiklik bekliyor. Yapılan açıklamalara göre X platformunda bulunan "block" özelliği kaldırılacak.

X Platformunda Kullanıcı Deneyimi Değişiyor

Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, X'in kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek ve topluluk etkileşimini artırmak amacıyla "block" özelliğini kaldırmaya karar verdiklerini duyurdu. Bu adımın kullanıcılar arasındaki iletişimi daha açık ve pozitif hale getireceği düşünülüyor.

"Block" özelliği, kullanıcıların belirli hesapları engellemesine ve bu hesapların gönderilerini görmesine izin vermiyordu. Ancak bu özellik yerine farklı bir etkileşim mekanizması getirilerek kullanıcıların daha yapıcı bir şekilde iletişim kurması hedefleniyor.

Elon Musk'ın açıklamalarına göre, X platformu kullanıcılarının bu değişiklikten memnun olacaklarını ve daha olumlu bir kullanıcı deneyimi yaşayacaklarını düşünüyor. Bu tür değişiklikler, sosyal medya platformlarının kullanıcı etkileşimini şekillendirmek ve topluluk deneyimini iyileştirmek için yapılan çabalardan biri olarak öne çıkıyor.

X platformunun bu özelliği ne zaman kaldıracağına dair kesin bir tarih verilmese de, kullanıcıların bu konuda yakın gelecekte güncellemeleri takip etmeleri öneriliyor.