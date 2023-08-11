X'te Para Kazanma Şartı Değişti: Daha Fazla Kişi Yararlanabilecek!

Popüler sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) para kazanma şartı ile ilgili oldukça önemli bir değişiklik yapıldı. Şirket tarafından yapılan bu değişiklik, daha fazla kişinin para kazanmasını sağlayacak.

Elon Musk tarafından geçtiğimiz yıl satın alınan X, geçtiğimiz aylarda gelir paylaşımı sistemini duyurmuştu. Bu kapsamda şirket tarafından belirlenen koşulları karşılayan kullanıcılar, sosyal medya platformundan para kazanabiliyor.

X'te Para Kazanma Şartı ile İlgili Değişikliğe Gidildi

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılara ödeme yapmaya başlayan X, sosyal medya hizmetinden para kazanan ya da para kazanmak isteyen kullanıcıları yakından ilgilendiren bir değişikliğin altına imza attı.

Now, even more people can get paid to post!



We’ve lowered the eligibility threshold for ads revenue sharing from 15M to 5M impressions within the last 3 months. We’ve also lowered the minimum payout threshold from $50 to $10.



Sign up for a Premium subscription to get access. — Support (@Support) August 10, 2023

X'in resmî destek hesabı üzerinden yeni para kazanma şartları ile ilgili önemli bir bilgi paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre son 3 ay içerisinde 15 milyon görüntülenme sayısı 5 milyona düşürüldü. Minimum ödeme tutarının ise 50 dolardan 10 dolara düşürüldüğü belirtildi.

Botlar aracılığı ile görüntülenme sayısının çok hızlı bir şekilde artırılma ihtimali olduğundan dolayı yalnızca X Premium (Twitter Blue) abonelerinin görüntülemeleri baz alınacak. Böylece botlar kullanılarak milyonlarca görüntüleme sayısına ulaşılamayacak.

Tüm dünyada çok popüler bir sosyal medya platformu olan X'teki para kazanma şartları ile ilgili yapılan değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.