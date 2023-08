X'te Para Kazanma Şartı Değişti: Daha Fazla Kişi Yararlanabilecek!

Popüler sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) para kazanma şartı ile ilgili oldukça önemli bir değişiklik yapıldı. Şirket tarafından yapılan bu değişiklik, daha fazla kişinin para kazanmasını sağlayacak.

Elon Musk tarafından geçtiğimiz yıl satın alınan X, geçtiğimiz aylarda gelir paylaşımı sistemini duyurmuştu. Bu kapsamda şirket tarafından belirlenen koşulları karşılayan kullanıcılar, sosyal medya platformundan para kazanabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılara ödeme yapmaya başlayan X, sosyal medya hizmetinden para kazanan ya da para kazanmak isteyen kullanıcıları yakından ilgilendiren bir değişikliğin altına imza attı.

Now, even more people can get paid to post!



We’ve lowered the eligibility threshold for ads revenue sharing from 15M to 5M impressions within the last 3 months. We’ve also lowered the minimum payout threshold from $50 to $10.



Sign up for a Premium subscription to get access.