Yakında X ile Kimlik Bilgilerinizi Paylaşmanız Gerekebilir!

X'in (eski adıyla Twitter) yeni gelecek özelliklerinin sıkı takipçisi olarak bilinen "@nima_owji" adlı kullanıcı, birkaç ekran görüntüsü paylaştı. Bu görüntülerde yakında X'in uygulamaya başlayabileceği kimlik doğrulama özelliği ile ilgili bazı bilgiler yer aldı.

Ekran görüntüsüne baktığımızda kimlik doğrulama için ne yapılması gerektiğine dair bazı ifadeleri görüyoruz. Henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmese de kullanıcılar Elon Musk'ın böyle bir özelliği getirme ihtimalini yüksek buluyor.

Kimliğiniz ve Biyometrik Fotoğrafınız İçin Onay Vermeniz Gerekecek!

İddiaya göre devlette kayıtlı kimlik belgenizi ve biyometrik fotoğrafınızı X ile paylaştığınızı kabul ettiğinize dair bir onay sekmesi ile karşılaşacaksınız. Bu onay sekmesindeki metinde bazı önemli ifadeler var. Bunlar:

"X'in kimliğimi doğrulamak amacıyla biyometrik veriler de dahil olmak üzere kimlik görüntülerimi ve profilimdeki kişisel verileri Au10tix ile paylaşmasına izin veriyorum. Ayrıca X'in biyometrik veriler de dahil olmak üzere kimlik görüntülerimi 30 güne kadar saklamasına ve kimliğimin taklit edilmesini önlemek de dahil olmak üzere güvenlik ve emniyet amacıyla profilimde yer alan verileri kullanmasına izin veriyorum."

Elon Musk'ın Hesabı Doğrulandı mı?

Metne göre bilgileriniz İsrail merkezli bir kimlik doğrulama şirketi olan Au10tix ile güvenlik sağlamak amacıyla paylaşılacak. Metindekileri onayladığınızda ve bilgilerinizi uygulama ile paylaştığınızda profilinizin kimlik doğrulması yapılmış olacak.

Ardından profilinizde "Kimlik doğrulandı" ibaresi görülecek. Paylaşılan ekran görüntüsünde bu ibarenin Elon Musk'ın hesabında da belirdiği görülüyor.

Kullanıcılardan resmî kimlik fotoğraflarını yüklemelerini ve selfie çekmelerini isteyen bu özelliğin, X'te başkaları adına hesap açmayı ve dolandırıcılık yapmayı önlemesi bekleniyor.

Bazı kullanıcılar kişisel bilgilerini paylaşmak istemese de yakında bu özellik hayata geçirilebilir.

Peki siz kimlik bilgilerinizi X ile paylaşmayı kabul eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım.