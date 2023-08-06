Elon Musk, Paylaşımları Yüzünden İşvereni Tarafından Haksızlığa Uğrayanları Savunacak!

X'i (eski adıyla Twitter) satın aldığı günden beri platformdaki birçok özelliği değiştiren Elon Musk, yeni bir paylaşım yaptı. Şimdi de kullanıcıları için yeni bir karar aldığını açıkladı.

Bundan sonra paylaşımları yüzünden işvereni tarafından mağdur edilen kişilerin tüm hukuki masraflarını karşılayacağını söyledi.

Mağduriyetinizi X'e Bildirmeniz Yeterli!

Eğer bir paylaşım yaptıysanız ve işvereniniz size baskı uyguladıysa artık yasal süreci masrafsız bir şekilde başlatabilirsiniz. Paylaşımınız yüzünden işten çıkarıldıysanız veya bir beğeniniz üzerinden mağdur edildiyseniz, X sizin haklarınızı savunacak.

Musk'ın bu konu hakkındaki açıklaması şu şekilde oldu: "Bu platformda bir şey paylaştığınız veya beğendiğiniz için işvereniniz tarafından haksızlığa uğradıysanız hukuki masraflarınızı biz karşılayacağız. Sınır yok. Lütfen bize bildirin."

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Bu durumun sadece sessiz sedasız bir dava açmakla kalmayacağını belirten Musk, hakkınızı son derece gürültülü bir şekilde savuncağını da belirtti. Şirketlerin yönetim kurallarının takipçisi olacağını söyledi.

Sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden davalık olan birçok kişi bulunuyor. Bu konudaki fikrini ve tavrını ortaya koyan Elon Musk, kullanıcıları için X'i diğer sosyal medya uygulamalarından farklı kılmayı hedefledi.

Geçtiğimiz hafta X'in aylık kullanıcı sayısının 540 milyonu aştığı haberini almıştık. Yani bu demek oluyor ki Elon Musk, milyonlarca insanın hakkını savunmak ve masraflarını karşılamaktan korkmuyor.

Yaptığı değişiklikler yüzünden sürekli kötü yönden eleştirilen ünlü milyarder, sizce bu kararıyla nasıl eleştirilecek? Yorumlarda buluşalım.