Elon Musk, Paylaşımları Yüzünden İşvereni Tarafından Haksızlığa Uğrayanları Savunacak!

X'i (eski adıyla Twitter) satın aldığı günden beri platformdaki birçok özelliği değiştiren Elon Musk, yeni bir paylaşım yaptı. Şimdi de kullanıcıları için yeni bir karar aldığını açıkladı.

Bundan sonra paylaşımları yüzünden işvereni tarafından mağdur edilen kişilerin tüm hukuki masraflarını karşılayacağını söyledi.

Eğer bir paylaşım yaptıysanız ve işvereniniz size baskı uyguladıysa artık yasal süreci masrafsız bir şekilde başlatabilirsiniz. Paylaşımınız yüzünden işten çıkarıldıysanız veya bir beğeniniz üzerinden mağdur edildiyseniz, X sizin haklarınızı savunacak.

Musk'ın bu konu hakkındaki açıklaması şu şekilde oldu: "Bu platformda bir şey paylaştığınız veya beğendiğiniz için işvereniniz tarafından haksızlığa uğradıysanız hukuki masraflarınızı biz karşılayacağız. Sınır yok. Lütfen bize bildirin."

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know.