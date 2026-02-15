X Artık Sadece Sosyal Medya Platformu Değil! Kripto ve Hisse Ticareti Geliyor

2022 yılında Elon Musk’ın satın almasının ardından eski adıyla Twitter yeni adıyla X için en çok konuşulan konulardan biri finans ve kripto borsası olmuştu. Zira uzun süre DOGE Coin platform içi ödeme aracı olacağı iddiaları gündeme gelmişti ancak hiçbir zaman netleşmemişti. Şimdi ise X yöneticilerinden gelen açıklamalar platformun gerçekten finansal bir dönüşüme hazırlandığını gösteriyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

Tweet Atarken Hisse Senedi mi Alacağız? X’ten Borsa Hamlesi

X’in ürün geliştirme departman yöneticisi olarak görev yapan Nikita Bier X üzerinden bir kullanıcıya verdiği cevapta kısa süre içinde hisse senedi ve kripto para ticaretine imkan tanıyacak bir sistemin devreye alınacağını duyurdu. “Smart Cashtags” adı verilen bu yeni özellik kullanıcıların bir gönderide paylaştığı hisse veya kripto varlık etiketlerini etkileşimli hale getirecek.

Frankly, this is the most dishonest perspective on the “claim your fees” spam that I’ve ever read.



Everyone knows that the moment he does it, it will haunt him on for the rest of his tenure on this app. Every reply will be about making the price goes up.



We intend to update… — Nikita Bier (@nikitabier) February 14, 2026

Sistemin mantığı aslında oldukça basit ancak borsa ve finansal işler noktasındaki etkileri oldukça büyük olabilir. Bir kullanıcı gönderisinde bir hisse senedi ya da kripto varlığını X'in belirleyeceği özel formatta paylaştığında bu etiket herkes tarafından tıklanabilir olacak. Tıklayan kullanıcılar bahsi geçen varlıkla ilgili canlı fiyat bilgisi, grafikler ve işlem yapılabilecek arayüz bağlantısına yönlendirilecek.

Ancak burada kritik bir detay var X platformu doğrudan alım-satım işlemlerine ev sahipliği yapmayacak. İşlemler üçüncü taraf platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Bu hamle X’i doğrudan bir borsa platformuna dönüştürmüyor aslında ancak sosyal medya ile finansal aksiyonu aynı akışta buluşturuyor. Yani kullanıcılar zaman akışında gördükleri bir hisse ya da kripto varlığı tek tıkla işlem yapılabilecek noktaya taşıyabilecek.

Bu durum, özellikle kripto topluluğu açısından ciddi bir trafik ve hacim potansiyeli anlamına geliyor. Öte yandan platform yönetimi, olası manipülasyon risklerine karşı önlem hazırlığında. Özellikle kripto hesaplarının “tepeden satış” gibi davranışlarla takipçileri yönlendirmesinin önüne geçmek için teknik filtreler ve ek denetimler gündemde. Hatta bazı kripto hesaplarının para kazanma sisteminin dışında bırakılabileceği konuşuluyor.

Henüz hangi aracı kurum veya kripto platformuyla iş birliği yapılacağı açıklanmış değil. Ancak Smart Cashtags sisteminin önümüzdeki haftalarda teknik detaylarıyla birlikte netleşebilir. Eğer planlanan entegrasyon sistemi sorunsuz çalışırsa X yalnızca içerik üretim platformu değil aynı zamanda finansal yönlendirme merkezi hâline gelebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.