Bu Küçük Oyuncak Saat Gerçek Bir Mac Bilgisayara Dönüştürüldü!

Teknoloji dünyasında bazen devrim niteliğinde olmayan ama yaratıcılığıyla "vay be" dedirten hobi projeleriyle karşılaşıyoruz. Bu duruma son örnek Amazon'da sadece 30 dolara satılan retro bilgisayar görünümlü basit bir masa saatinde yaşandı.

"This Does Not Compute" isimli bir YouTube kanalına sahip olan Colin, bahsi geçen bu küçük oyuncak saati çalışan gerçek bir Mac bilgisayarına dönüştürdü. İşte detaylar!

30 Dolarlık Oyun Saati Birkaç Adımla Mac Bilgisayarlarına Dönüştü

YouTube'da yayınladığı bir video ile birlikte söz konusu çalışmasını adım adım anlatan Colin'in sadece birkaç adımla bir oyuncak saati Mac bilgisayarlardan farksız hale getirdiğini görüyoruz. İlk olarak çelik bir spatula yardımıyla cihazın kasasını açan Colin içerideki orijinal ekranı söküyor. Zira mevcut ekran bilgisayar arayüzünü yansıtmak için yeterli görülmüyor.

Daha sonrasında YouTuber bunun yerine Raspberry Pi Zero W ile tam uyumlu çalışan 2.8 inçlik dokunmatik bir Waveshare ekran yerleştiriyor. Böylelikle görüntü sorununu çözen Colin, sistemin beyni olarak boyut avantajı sunan Raspberry Pi Zero W modelini tercih ediyor. Söz konusu minik bilgisayar kasanın içine sığacak en ideal donanım olarak öne çıkıyor.

Colin'in açıklamalarına göre donanım montajının ardından sıra yazılıma geldiğinde ilk olarak test edilen modern emülatörlerin performans sorunlarına yol açtığı tespit ediliyor. Bunun üzerine Colin, daha hafif bir yapıya sahip olan Mini vMac emülatörüne yöneliyor.

Yazılımı cihaz için özel olarak derleyen ve optimize eden Colin final bölümünde cihaz üzerinde klasik Mac arayüzünü çalıştırmayı başarıyor. Sonuç olarak masanızda duran, retro ruhunu taşıyan ve gerçekten çalışabilen minik bir Mac bilgisayarı karşımıza çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.