X Pazar Yerine Dönüyor! Bu Özellik Çok Konuşulacak

Elon Musk tarafından satın alınmasından bu yana çok büyük değişimler geçiren X, platformdan gelir elde etmenin başka bir yolunu deniyor. Yeni özellikle birlikte çok istenen bazı kullanıcı adlarını satın almak mümkün hâle geldi. Bazı kullanıcıların erişimine açılan bu özellik, değerli kullanıcı adları için çok yüksek tutarlarda ödeme yapmanızı gerektiriyor.

X'te Kullanıcı Adı Satın Alma Dönemi Başlıyor

X (eski adıyla Twitter), kullanıcı adlarını alabileceğiniz pazar yerini kullanıma açtı. Şu anlık Premium Plus ve Premium Business aboneleri tarafından kullanılabilen pazar yerinde aktif olmayan yani hâlihazırda başkaları tarafından alınmamış olan önemli kullanıcı adlarını talep etmenize imkân tanıyor. Bu kullanıcı adları, ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki grupta toplanıyor.

Ücretsiz kullanıcı adları genellikle tam isimleri içeren adlardan oluşuyor. Birden fazla kelime içeren ya da harf ve sayıların karışımından oluşan kullanıcı adları ücretsiz bir şekilde alınabilecek. Ücretli kullanıcı adları ise ne kadar benzersiz ve talep gördüğüne bağlı olarak 2.500 dolardan (104 bin 873 TL) başlayan fiyat etiketine sahip oluyor. Hatta bu kullanıcı adlarının ücreti yedi haneli sayılara kadar çıkabiliyor.

Daha fazla kişinin X Premium aboneliği almaya teşvik etmek için bu özelliği sunan sosyal medya platformu, yeni bir kullanıcı adı aldığınızda eskisini devre dışı bırakacak fakat başkaları tarafından alınması mümkün olmayacak. İlerleyen süreçte ek bir özellik olarak yönlendirme seçeneği sunulabileceği ileri sürülüyor. Yani eski kullanıcı adınızı kullanarak profilinize girmeye çalışan kişi yine profilinizi görüntüleyebilir.

Bu arada X'in ücretli aboneliğini yenilememeniz hâlinde otomatik olarak eski kullanıcı adına geri dönüyorsunuz. Pazar yerinden aldığınız kullanıcı adını ise kaybediyorsunuz. Platform, büyük bir olasılıkla eski kullanıcı adını serbest bırakmak yerine askıda tutmayı en çok bu sebepten dolayı tercih ediyor.

Aslına bakılacak olursa bu, X'in daha fazla para kazanmak için attığı ilk adım değil. Daha önce sosyal medya platformunda daha çok öne çıkmak için etkileşim satın alma özelliğini devreye almıştı. X Premium abonesi olan iOS kullanıcılarına özel olarak sunulan bu özellik, çeşitli seçenekler arasından uygun olanı seçerek daha fazla kişiye ulaşmanıza olanak tanıyor.