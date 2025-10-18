WhatsApp'ta Büyük Değişim! Sınırsız Mesaj Gönderilemeyecek

Daha önce hiç WhatsApp'ta tanımadığınız numaralardan gelen mesajlar aldınız mı? Bu mesajlardan bazıları dolandırıcılık gibi amaçlarla toplu olarak gönderilir. Kötü amaçlı kişiler, kurbanın bilgilerini ele geçirmek veya parasını çalmak için onu belirli bir bağlantıya tıklama veya dosya indirme gibi işlemler gerçekleştirmeye ikna etmeye çalışır.

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bir süredir devam eden bu soruna karşı sonunda ciddi bir önlem alınmaya başlanıyor. WhatsApp, sohbet kısmını bilmediğiniz numaralardan gelen mesajlarla dolup taşmasını engellemek için kritik bir adım atıyor. Ancak bu adımla birlikte sizin de başkalarına gönderebileceğiniz mesajlara sınırlama gelecek.

WhatsApp'a Mesaj Sınırlaması Geliyor

WhatsApp, bireysel ve işletme hesaplarından gönderilen mesajlara yönelik bir kısıtlamayı devreye almak için harekete geçti. Kişi listenizde olmayan kişilere gönderdiğiniz mesajlara yönelik bir kısıtlamaya tabi tutulacaksınız. Her ay sadece belirli sayıda numaraya mesaj gönderebileceksiniz ve kullanıcının geri dönüş yapmadığı her mesaj kotadan düşüşe neden olacak.

Örnek vermek gerekirse yeni tanıştığınız bir kişiye eğer numaranızı kaydetmesi için WhatsApp'tan mesaj gönderirseniz ve bu kişi size cevap vermeyi tercih etmezse aylık mesaj gönderme hakkınızdan bir mesaj kaybedeceksiniz. Kullanıcıların kişi listesinde olmayanlara aylık kaç mesaj gönderebileceği şimdilik belli değil, şirket şu an farklı limitleri test ediyor.

Bu arada mesaj gönderme hakkınız birden sona ermeyecek, bu sınıra yaklaşırken bilgilendirileceksiniz. Bu uyarıyı eğer görmezden gelirseniz irtibatta olmadığınız kişilere mesaj göndermeniz geçici bir süreliğine engellenebilir. O yüzden WhatsApp'ın size uyarı göstermesinden sonra mesaj göndermeye biraz ara vermek isteyebilirsiniz.

En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'a göre bu özellik sıradan kullanıcıları etkilemeyecek. Uygulamanın sunduğu mesajlaşma deneyimine herhangi bir etkisi olmayacak. Şirket, bununla amacı düzgün bir şekilde sohbet etmek olan kullanıcıları durdurmayı amaçlamıyor. Bunun yerine toplu olarak gönderilen ve spam içerikli mesajların önüne geçmeyi hedefliyor.

Aslına bakılırsa WhatsApp, bu tür bir adımı ilk kez atmıyor. Daha önce spam mesajları engellemek için işletmelerin müşterilere gönderebileceği aylık tanıtım mesajlarına 2024 yılının sonuna doğru bir kısıtlama getirdi. Ayrıca çok fazla tanıtım mesajı alan kullanıcıların bunun önüne geçmesi için abonelikten çıkma seçeneği sundu.