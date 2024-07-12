Bir Öğrenci, X'e Karşı Açtığı Davayı Kazandı!: X Kullanıcı Etkileşimlerini mi Kısıtlıyor?

Elon Musk'ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X, Avrupa Birliği'nden ciddi bir uyarı aldı. Şirket, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle AB tarafından incelemeye alındı ve bu ihlaller onaylanırsa, küresel yıllık cironun %6'sına kadar cezalarla karşı karşıya kalabilir.

X Kullanıcılara 'Shadowbanning' Uyguluyor

Ortaya çıkan gelişmelere göre X ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle de suçlamalarla karşı karşıya. X bir süredir kullanıcılara shadowbanning yapmakla suçlanıyor. Bu suçlamalar, ifade özgürlüğünü savunduğunu iddia eden bir platform için ciddi bir sorun konumunda.

Peki Nedir Bu Shadowbanning?

Shadowbanning, bir kullanıcının çevrim içi platformlarda belirli içeriklere erişimini veya etkileşimlerini kısıtlamak anlamına gelir ancak bu kısıtlama kullanıcının kendisi tarafından fark edilmez. Yani kullanıcı içerik paylaşımlarının normal şekilde göründüğünü düşünür.

Gerçekte ise paylaşımları ve etkileşimleri diğer kullanıcılar tarafından görünmez hâle getirilir. Bu yöntem, kullanıcının topluluk kurallarını ihlal etmesi durumunda uygulanır ve kullanıcının, içeriklerinin neden daha az etkileşim aldığını anlamasını zorlaştırır.

Danny Mekić, X'e 'Shadowbanning' Gerekçesiyle Dava Açtı

Doktora öğrencisi olan Danny Mekić, X'in hesabına shadowbanning kısıtlamaları uyguladığını fark ettikten sonra harekete geçti. X, Mekić'in araştırma konusu olan bir makaleyi paylaşmasının ardından bu kısıtlamaları uyguladı ve şirket Mekić'e konuya dair herhangi bir bilgi vermedi.

Mekić'in X'e doğrudan ulaşma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine Mekić yasal olarak hakkını aramaya karar verdi. Mahkeme, X'in DSA'yı ihlal ettiğine ve Mekić'in parasını ödediği hizmetten mahrum bırakılması nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca X'in shadowbanning uygularken kullanıcılara gerekçe sunması gerektiğine karar verdi. X gelecek süreçte bu bilgileri vermediği durumda günlük 4.000 euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilir.

Bu kararlar, DSA ve GDPR'nin X'e karşı geniş çaplı yeni tedbirler uygulamasına ve emsal durumunun oluşmasına sebep olabilir. Bu karar doğrultusunda gelecekte Avrupa Komisyonu'nun bu konuda daha sıkı denetim yapması bekleniyor.

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