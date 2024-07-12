X'e "Beğenmeme" Butonu Geliyor! İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

Elon Musk'ın satın almasıyla çalkantılı bir döneme giren X (Twitter), yeni bir “Beğenmeme” butonu özelliği ile gündeme geldi. Reddit'ten ilham alan bu özellik, platformdaki dezenformasyonla mücadeleye ve daha kaliteli içeriklerin öne çıkmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Peki özellik ne zaman kullanıma sunulacak? İşte ayrıntılar…

X Platformu Beğeniler Sisteminde Değişikliğe Gidiyor

Daha önce de tüm gönderilerde hem beğenme hem de beğenmeme butonları test eden X, bu sefer sadece yanıtlarda aşağı oy kullanımı üzerinde duruyor. Böylece, uzun tweet zincirlerinde en iyi yanıtlar öne çıkarken, daha az beğenilenler arka plana atılacak.

iOS üzerinde X uygulamasının kodlarını inceleyen Aaron Perris, beğenmeme butonunun kırık kalp şeklinde olabileceğine ve aşağı oylama işlevine dair kanıtlar buldu.

The ability to dislike posts are coming to the X for iOS app as well pic.twitter.com/rWk5mkRcip — Aaron (@aaronp613) July 11, 2024

Perris'in ekran görüntülerinde, aşağı oylama ve onaylama gibi ifadelere rastlanması, özelliğin hem gönderiler hem de yanıtlar için kullanılabileceğini düşündürüyor.

Beğenmeme butonunun, Twitter'da dezenformasyonla mücadelede ve kullanıcı deneyimini geliştirmede nasıl bir rol oynayacağı merak konusuyken özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz net değil.