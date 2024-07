X'e "Beğenmeme" Butonu Geliyor! İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

Elon Musk'ın satın almasıyla çalkantılı bir döneme giren X (Twitter), yeni bir “Beğenmeme” butonu özelliği ile gündeme geldi. Reddit'ten ilham alan bu özellik, platformdaki dezenformasyonla mücadeleye ve daha kaliteli içeriklerin öne çıkmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Peki özellik ne zaman kullanıma sunulacak? İşte ayrıntılar…

Daha önce de tüm gönderilerde hem beğenme hem de beğenmeme butonları test eden X, bu sefer sadece yanıtlarda aşağı oy kullanımı üzerinde duruyor. Böylece, uzun tweet zincirlerinde en iyi yanıtlar öne çıkarken, daha az beğenilenler arka plana atılacak.

iOS üzerinde X uygulamasının kodlarını inceleyen Aaron Perris, beğenmeme butonunun kırık kalp şeklinde olabileceğine ve aşağı oylama işlevine dair kanıtlar buldu.

The ability to dislike posts are coming to the X for iOS app as well pic.twitter.com/rWk5mkRcip