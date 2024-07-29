X Kullanıcıları Güvende Değil! Grok'un Eğitimi İçin Kullanıcı Verileri Toplandı

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X kullanıcı verilerini gizlice toplayarak yapay zeka asistanı Grok'u eğittiği iddiasıyla gündeme geldi.

Veri koruma düzenlemelerini ihlal ettiği öne sürülen şirket, hem Avrupa Birliği’ni hem de X kullanıcılarını hiçbir şekilde bilgilendirmedi. Peki veri toplamayı durdurmak mümkün mü? İşte ayrıntılar!

Yapay Zekayı Eğitmek için X’in Kullanıcı Verileri Toplandı

X kullanıcıları, platformun ayarlarında fark ettikleri bir onay kutusu sayesinde veri toplama işleminin farkına varmıştı. Bu otomatik olarak işaretlenmiş kutu, kullanıcıların gönderilerinin ve Grok ile olan etkileşimlerinin yapay zeka modelinin eğitimi için kullanılacağını belirtiyordu. Elon Musk ve platform, bu işlemi gerçekleştirirken kullanıcıları bilgilendirmemiş ve onaylarını almamıştı.

Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), şirketlerin kullanıcı verilerini toplamadan önce açık ve net bir şekilde bilgi vermelerini ve kullanıcıların bu konuda seçim yapmalarına izin vermelerini zorunlu kılıyor. X platformunun bu yönetmeliği ihlal ettiği iddiası, büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Elon Musk ise, yapay zekayı halka açık bilgilerle eğitmek için yasal bir temele sahip olduğunu savunuyor. Ancak uzmanlar, bu savunmanın GDPR'nin kapsamlı düzenlemeleri karşısında yeterli olmayabileceğini düşünüyor.

X Veri Toplama Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Neyse ki veri toplamayı devre dışı bırakmak mümkün. Ancak, ayarları web sürüm üzerinden yapmanız gerekiyor ve mobil uygulamada bunlar henüz bulunmuyor. Takip etmeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Web sürümde X’i açın.

Sol çubukta “Daha Fazla”yı seçin.

“Ayarlar ve gizlilik”e gidin.

“Gizlilik ve güvenlik”e tıklayın.

Listenin en altına doğru “Grok”u seçin. Veri toplamaya izin veren kutunun işaretini kaldırın.

Peki sizce, Elon Musk ve X platformu bu durumdan nasıl bir sonuçla çıkacak? Veri gizliliği konusunda şirketlerin sorumlulukları ne olmalı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.