X, Kullanıcılara Gönderi Yanıtları İçin Yeni Bir Özellik Sunuyor!

X şu anda, uygulama içindeki herhangi bir gönderinin cevaplarını zaman, etkileşim veya Trend ölçütlerine göre sıralamanıza olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ediyor.

X News Daily tarafından paylaşılan bir kaynakta, X gönderilerine verilen cevapları görüntülemenin yeni yollarını sunacak ve gönderi içindeki en ilginç veya en yeni yanıtlarını bulmayı daha kolay hale getirebilecek.

Gönderi yanıtları, son zamanlarda X'in yaratıcı reklam geliri paylaşım programı nedeniyle daha büyük bir odak noktası haline geldi. Bu program, onaylanmış X kullanıcılarının, gönderilerine gelen yanıtlar içinde gösterilen tanıtımların reklam gelirinin bir yüzdesini almasını içeriyor.

Bu durum, yanıtları bir gönderi stratejisi olarak daha anlamlı kılacak ve bu nedenle X'in bu unsura odaklanmasını ve kullanıcılara gelen tepkiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

Ayrıca, kullanıcıların "Popüler Yorumlar" üzerinde yanıtları "Son" olarak sıralayarak konuşmalarla güncel kalmalarına yardımcı olacaktır. Ancak X'in bu özellikte "Trending"i nasıl sıralayacağı belirsiz.

Belki de, daha popüler profil sahibi kullanıcılardan gelen yanıtlar veya kendisi en çok yanıtı gönderen kullanıcıların yanıtları olabilir.

Her durumda, bu X etkileşimi için başka bir olay da olabilir veya kullanıcıların düşüncelerini paylaşmaya neyin teşvik ettiğini daha iyi anlamaları için bir yol da olabilir.