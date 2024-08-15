X Kullanıcıları Şifresiz Oturum Açma Özelliğine Kavuştu: Hesaplar Artık Daha Güvende

Dünyanın önde gelen sosyal meyda platformalarından X, hesapların güvenliği adına yeni bir gelişmeye imza attı. Sevilen platform, kullanıcıların herhangi bir şifre kullanmadan hesaplarına oturum açmasına imkan tanıyan Passkeys özelliğini Android uygulaması için de hayata geçirdi. Detaylar haberde.

X, Yeni Passkeys Özelliğini Android ve iOS Cihazlarında Kullanıma Sundu

Elon Musk yönetimindeki sosyal medya devi, uzun bir süredir bünyesindeki kullanıcıların hesap güvenliliğini artırmak adına çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz aylarda iOS kullanıcıları için şifresiz oturum açma imkanı tanıyan Passkeys özelliğini hayata geçiren platform, kısa bir süre önce bu özelliğini Android cihazlarında da kullanıma sundu.

Bilmeyenler için Passkeys özelliği, kullanıcıların uygulamalarda ve internet sitelerinde yer alan oturum ve hesapları için sürekli unutulan ve kırılması kolay parolalar yerine biyometrik şifreler oluşturulmasını sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede, oturum açarken şifreye ihtiyaç duymadığı gibi parmak izi veya yüz tanıma teknolojileri üzerinden hesaplarını daha güvende tutuyor.

X Passkeys Özelliği Nasıl Açılır?

1. Adım: Uygulamada yer alan "Ayarlar ve gizlilik" bölümüne girin.

2. Adım: "Güvenlik ve hesap erişimi" seçeneğine dokunun.

3. Adım: "Güvenlik" bölümüne giriş yapın

4. Adım: "Geçiş Anahtarı" seçeneğini aktif edin.

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