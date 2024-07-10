X-Men'97'in 3. Sezonu Yoldayken Yazar Değiştirildi! Marvel, Dizinin Yeni Yazarını Seçti

Bir süre önce Marvel Animation, asırlık X-Men serisini yeniden tasarlama kararı alarak X-Men'97'yi hayranlarının karşısına çıkardı. Dizi büyük bir popülerlik kazandığından X-Men'97’in yeni sezonları sabırsızlıkla bekleniyordu.

Beklentiler sürerken dizinin orijinal yazarı Beau DeMayo, Marvel tarafından yeni sezonların yazarlığından çıkarıldığı ortaya çıktı. Şimdi ise X-Men'97’in 3. sezonu kaleme alması için Matthew Chauncey yazarlık koltuğuna geçecek.

Yeni Sezonun Senaryosunda Bazı Değişiklikler Olacak

Aynı zamanda Marvel'ın Disney+ animasyon dizisi What If…?'ın yazarı olan Chauncey, dizi için görevini ilk iki sezonu yazan Beau DeMayo'dan devralacak.

X-Men'97’in yazarı Beau DeMayo projeden ayrılmadan önce halihazırda yapım aşamasında olan 2. Sezonun senaryosunu da yazmıştı. Ancak Matthew Chauncey'nin projeyi devralmasıyla birlikte DeMayo'nun senaryosunda bazı değişikler de yapılacak.

Ayrıca Chauncey, birinci sezondan bu yana dizi yönetmenliğini yapan Jake Castorena ile birlikte çalışacak. Ayrıca orijinal X-Men: The Animated Series'in baş yapımcıları Larry Houston ile Eric ve Julia Lewald da danışman yapımcı olarak görevlerine devam edecekler.

Şu anda 3. sezonun yayın tarihi ile ilgili henüz bir bilgi olmasa da Matthew Chauncey'nin Beau DeMayo tarafından belirlenen beklentiyi karşılaşabileceği merak konusu.