X, NFT Profil Resmi Özelliğini Kaldırıyor!

NFT'lerin büyük popülerlik kazandığı dönemde hızlı bir atılımla getirilen profil resimlerine NFT koyma özelliği, NFT'lerin popülaritesini ve değerini kaybetmesinin ardından X'ten kaldırılıyor.

İlk olarak 2022'nin Ocak ayında eski adıyla Twitter'ın eski yönetiminin getirdiği özellik olan NFT profil resmi özelliği, o dönemde Twitter Blue kullanıcılarına özel sunulan, platformun en değerli özelliklerinden biriydi.

NFT'ye Özel Destek Bir Platformdan Daha Kaldırılıyor

Kullanıcılar, NFT koleksiyonu, sözleşme adresi, TokenID ve basıldığı uygulama gibi ayrıntılar da dâhil olmak üzere NFT'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek için profil resmine tıklayabiliyor ve inceleyebiliyordu.

Bugün ise X, NFT profil resmi özelliğiyle ilgili tüm açıklamaları X Premium destek sayfasından kaldırdı. Profil resmi olarak bir NFT ayarlamış olan kişilerin hâlâ NFT profil resimleri duruyor olsa da kullanıcılar artık yeni bir NFT profil resmi oluşturamayacak.

Diğer sosyal ağların da NFT ile ilgili özellik ve çalışmalarını sonlandırdığı düşünüldüğünde bu özelliğin kaldırılması çok da şaşırtıcı değil. 2022'de Instagram ve Facebook, NFT'leri gösterme ve yayınlama denemelerine başlamıştı ancak Meta çok geçmeden Mart 2023'te NFT desteğini sonlandırmıştı.

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